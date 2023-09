Eierkoeken bakken: met dít recept maak jij ze razendsnel

Moeilijk is het recept niet. En de zelfgemaakte gezonde eierkoeken hoeven slechts tien minuutjes in de oven, dus je bent zo klaar.

Verantwoord tussendoortje

Eierkoeken worden normaliter gemaakt van eieren, suiker, bloem, rijsmiddel, citroenrasp en zout. Dat klinkt niet als een reeks gezonde ingrediënten, toch denken veel mensen dat eierkoeken gezond zijn. De reden? In 2006 werden de eierkoeken ineens heel populair, doordat dieetgoeroe Sonja Bakker ze introduceerde als een ‘verantwoord tussendoortje’.

Recept voor eierkoeken

Het zelfrijzend bakmeel en de suiker maken het echter niet heel gezond. Al helemaal niet wanneer je coeliakie hebt. Dan kunnen de gluten in het bloem en het rijsmiddel nare klachten kunnen veroorzaken.

De oplossing? Glutenvrije vervangers, zoals onder andere glutenvrije havermout, zilvervliesrijst en bijvoorbeeld boekweit.

Amandelmeel in plaats van zelfrijzend bakmeel

Ook amandelmeel, een meelsoort die gemaakt is van amandelen, is in dit geval een goede optie. Het recept van deze gezonde eierkoeken is daarop gebaseerd.

Gebruikt in plaats van wit zelfrijzend bakmeel amandelmeel. Dat maakt de eierkoeken gezonder, beter verteerbaar en verantwoord voor mensen met een glutenallergie of -intolerantie.

Gezond recept voor glutenvrije eierkoeken

Dit heb je nodig

2 grote eieren

1 tot 2 el agavesiroop

100 gr amandelmeel

Rasp van 1 citroen

1 tl bakpoeder

Snuf zout

100 milliliter melk

Zo maak je de gezonde, glutenvrije eierkoeken

Verwarm de oven voor op 200 graden Celsius.

Mix de eieren met de agavesiroop voor tien minuten, tot je een luchtig beslag hebt.

Was de citroenen en voeg de rasp bij het beslag toe.

Voeg nu ook het amandelmeel met het bakpoeder en een snuf zout toe tot het een mooi en luchtig geheel is.

Spatel als laatste de melk door het luchtige beslag en laat het 10 minuten rusten in de koelkast.

Bekleed een bakplaat met bakpapier en verdeel het beslag over de plaat. Dit recept is ongeveer goed voor zes grote eierkoeken.

Bak ze in ongeveer tien minuten goudbrein. Even laten afkoelen, en je kunt smullen.

In een gesloten trommel kun je de gezonde eierkoeken tot wel vijf dagen bewaren. Invriezen kan ook!

Hoe gezond is ontbijten nou eigenlijk echt? Kun je het beter overslaan of is het echt belangrijk om te starten met een stevig ontbijt? Diëtiste Wendy legt uit:

Bron: Uitpaulineskeuken, Rutger bakt, MLDS