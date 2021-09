Eiwit over? Dit kun je er allemaal mee maken

En als je geen tijd hebt om het overgebleven eiwit te verwerken, kun je het ook eerst invriezen. Gevuld in ijsblokjesvormen kunnen eiwitten zelfs tot een jaar meegaan.

Angel food cake

Deze luchtige cake van Laura’s Bakery is een feestje om te maken. Ontvet je kom en klopper met wat citroensap. Doe dan tien eiwitten, een theelepel citroensap, snufje zout en een theelepel vanille-extract in de kom. Klop het tot een schuimig mengsel is. Voeg dan 170 gram kristalsuiker toe en klop het tot het stijve pieken vormt. Zeef ondertussen 140 gram bloem en 140 gram poedersuiker twee tot drie keer. Voeg als de eiwitten stijf zijn lepel voor lepel het bloemmengsel toe aan de eiwitten. Laat de mixer op de laagste stand draaien. Giet het mengsel in de bakvorm en bak de cake in 35 minuten op 180 graden Celsius. Lekker met wat aardbeien en slagroom. Smakelijk!

2. Chocolademousse

Chocolademousse wordt éxtra luchtig door wat eiwitten toe te voegen. Maak de volgende keer dat je eiwitten overhoudt deze heerlijke chocomousse van Fransesca kookt. Hak 150 gram chocolade fijn. Laat de chocolade au bain-marie smelten en roer er een theelepel vanille-extract doorheen. Klop 250 milliliter slagroom met 100 gram kristalsuiker totdat deze bijna stijf is. Klop in een andere kom drie eiwitten totdat het glanzende stijve pieken vormt. Schep het eiwit door de chocolade en voeg daarna 90% van de slagroom totdat je een mooie, chocolademousse krijgt. Verdeel de mousse over vier glazen en garneer met een toefje slagroom dat je over hebt gehouden. Decoreer nog met wat chocolade of cacao en het toetje is klaar.

3. Pavlova met lemon curd en passievrucht

Deze heerlijke zomerse pavlova met zomers fruit en flink wat slagroom van Anna's foodblog is hét dessert bij een lekker etentje of bbq. Verwarm de oven voor op 120 graden Celsius. Doe vier eiwitten in een ruime kom en klop deze twee minuten op de laagste stand. Verhoog dan de snelheid en klop het eiwit totdat het wit kleurt. Voeg nu eetlepel voor eetlepel 200 gram suiker toe aan en blijf het op hoge snelheid kloppen. Voeg de suiker steeds pas toe als de suiker helemaal is opgenomen. Voeg ten slotte een theelepel maizena en eetlepel citroensap toe en mix wederom ongeveer twee minuten. Schep het eiwit beslag op het midden van de met bakpapier beklede bakplaat. Zorg voor een kuiltje in het midden, voor de slagroom en het fruit. Bak de pavlova in het midden van de oven 1,5 uur. Zet vervolgens de oven uit en zet de deur van de oven op een kier. Laat de pavlova geheel afkoelen in de oven. Klop dan 200 gram slagroom lobbig met een mixer en voeg hier 50 gram poedersuiker aan toe. Schep de room voorzichtig over de pavlova heen en decoreer met 100 gram lemon curd en twee passievruchten.

4. Eiwitshake

Als je een ei scheidt, dan hou je puur eiwit over. Dat is uitermate geschikt om te verwerken in een eiwitshake. Deze kun je drinken voordat je gaat sporten, omdat het de spieropbouw ondersteunt. Meng bijvoorbeeld het resterende eiwit met een banaan en ongeveer 250 milliliter (plantaardige) melk in een blender. Als je wilt, kun je nog wat ander fruit en wat ahornsiroop toevoegen.

5. Brood

Bak je graag brood? Klop de eiwitresten op en meng het door het brooddeeg. Het opgeklopte eiwit zorgt ervoor dat je zelfgebakken brood heerlijk licht en luchtig wordt.

6. Gezichtsmasker

En dan even helemaal iets anders. Met overgebleven eiwit kun je ook heel makkelijk zelf een gezichtsmasker maken. Klop het eiwit lichtjes op en meng het met een beetje melk en komkommersap. Breng het vervolgens aan op het gezicht en laat het intrekken. Dit vitaliserende masker is snel te maken, bespaart je geld en voorziet je huid van voldoende vocht.

Bron: PureWow, Freundin.de.