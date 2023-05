Eten opwarmen in de magnetron: moet je de deksel wel of niet op het bakje laten?

Voordat we het eten in de magnetron zetten, moet het natuurlijk wel in een bakje zitten dat geschikt is voor dat apparaat. Je kunt eten het beste in de magnetron verwarmen in glas, geglazuurd aardewerk of porselein. Maar hoe zit dat dan met plastic voorraadbakjes waar we eten vaak in bewaren? Als onderstaand symbool op de bakjes staan, dan zijn ze geschikt voor de magnetron. Servies zonder dit symbool kan gaan smelten of er kan brand ontstaan als je deze materialen verwarmt in de magnetron. Dat kun je dus beter niet doen.

Moet je de deksel wel of niet op een bakje laten in de magnetron?

Deksel op het bakje in de magnetron

Ok, check. Je bakje is geschikt voor de magnetron. Dus je schuift 'm zo met deksel en al in de magnetron. Of kun je de deksel er beter afhalen omdat het dan sneller warm wordt? Nee, je kunt de deksel het beste op het bakje laten zitten als je je eten verwarmt. Het Voedingscentrum schrijft hierover: “Dek de schaal af met een deksel, bord of magnetronfolie. Zo blijft het vocht in de maaltijd en kan het goed heet worden.” Eventueel kun je ook nog een of twee eetlepels water toevoegen aan het gerecht om te voorkomen dat het uitdroogt.

Verwarm het eten in het bakje door en door. Je kunt het beter nog even terugzetten als je twijfelt, dan het te kort verwarmen. Schep het eten tijdens het verwarmen een of twee keer door, ook als je magnetron een draaiplateau heeft.

Bron: Voedingscentrum.nl