Kom maar door met dat broodje met. Denk je te zondigen, ben je zowaar goed bezig. Althans...

‘Mayonaise onterecht in verdomhoekje’

Mayonaise wordt gemaakt van raapzaadolie, azijn, eigeel en water. En ja, het is vet, maar bestaat voornamelijk uit gezonde onverzadigde vetten afkomstig uit plantaardige oliën, die beter zijn voor je cholesterol. Meerdere studies tonen aan dat verzadigd vet (zoals in boter) door meervoudig onverzadigde vetten (zoals in mayonaise) vervangen, goed is voor je cholesterol en dus je algehele gezondheid. Dit schrijven voedingsdeskundigen en gezondheidswetenschappers in het boek Eet als een expert. Zo zou je er de kans op hart- en vaatziekten mee verkleinen. “Mayonaise is ten onrechte ooit in het verdomhoekje terechtgekomen”, aldus de experts.

Slanke mayonaise

Maar wil je afvallen? Weet dan dat er in mayonaise best wat calorieën zitten (128 kcal in 1 eetlepel). Dan blijft met oog op de lijn halvarine de gezondste keuze. Al heb je natuurlijk wel slanke mayonaises, waar minder vet en dus calorieën in zitten. Maar het gezondheidsvoordeel van mayonaise komt juist vooral uit die (onverzadigde) vetten.

Zelf mayonaise maken

Een belangrijke kanttekening is wel dat er aan fabrieksmayonaise nogal wat extra ingrediënten worden toegevoegd om de saus langer houdbaar te maken. Denk aan suiker en chemische geur-, kleur- en smaakstoffen, die de mayonaise op andere vlakken een stuk ongezonder maken. Check daarom goed het etiket voor je de mayonaise koopt. Of maak zelf mayonaise! Dat doe je bijvoorbeeld zo. Daarbij is je verdere broodbeleg net zo belangrijk. Dit zijn zes voorbeelden van gezond beleg voor op je boterham.

Nog even over dat cholesterol. Is jouw cholesterol te hoog? Diëtiste Wendy vertelt wat je het best juist méér kunt eten:

Bron: Nieuwsblad, dieetplaneet.nl, Voedingscentrum