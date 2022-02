Flatbread-pizza met pesto, brie & paddenstoelen

De kracht van dit gerecht: eenvoud en stevige smaken. O ja, en zalig romige brie.

Voor 4 personen

• 75 g boerenkool, gewassen

• 1 teentje knoflook, geperst

• 30 g walnoten, ongezouten

• ½ citroen, sap

• 100 ml extra vergine olijfolie

• 25 g Parmezaanse kaas, geraspt

• zeezout

• versgemalen peper

Pizza:

• 1 el extra vergine olijfolie + extra

• 1 grote ui, gehalveerd en in dunne halve ringen

• 1 teentje knoflook, in dunne plakjes

• 300 g gemengde paddenstoelen, zo nodig in plakjes of stukjes

• 4 Libanees flatbread (lavash)

• 12 el passata

• 200 g brie

• 24 paarse olijven

• zeezout en versgemalen zwarte peper

• rode pepervlokken

Blancheer voor de pesto de boerenkool 3 min. in ruim kokend water. Giet af, spoel koud onder de kraan, laat uitlekken en knijp het resterende water eruit. Maal ¾ van de boerenkool in de keukenmachine fijn met de knoflook, walnoten, citroensap en 100 ml olijfolie. Roer de kaas erdoor en eventueel extra olie tot de pesto de gewenste dikte heeft. Breng op smaak met zeezout en peper. Verwarm de oven voor op 280 °C. Verhit 1 el olie in een koekenpan op middelhoog vuur en bak hierin de uien 10 min. Bak dan de knoflook nog 5 min. mee. Bak in een andere koekenpan de paddenstoelen in 5 min. goudbruin in wat olie en breng op smaak met zout en peper. Bestrijk 1 flatbread met 3 el passata en verdeel hier ¼ van de paddenstoelen en de gebakken uien over en 1 el pesto. Leg hier ¼ van de brie en de olijven op. Wrijf de rest van de geblancheerde boerenkool in met een beetje olijfolie, verdeel ¼ over de pizza en bak 5 min. in de oven. Bestrooi hem daarna met pepervlokken en serveer lekker heet. Maak zo nog 3 pizza’s.

Bereidingstijd: 30 min. Kcal.: 670 p.p.

Receptuur Ans de Vree | Fotografie Sigurd Kranendonk | Styling Hanna van den Bos