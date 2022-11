Frietje vega met oosterse jackfruit

In dit gerecht doet de jackfruit denken aan een vegavariant van pulled pork of chicken. In combinatie met patat = een top combinatie!

Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 4 personen • 600 g ovenfriet

• 2 blikken young jackfruit (à 350 g), uitgelekt, met 2 vorken uit elkaar getrokken

• 2 el srirachasaus Sjalotjes

• 200 ml arachide- of zonnebloemolie

• 3 sjalotten, gepeld en in dunne ringen Pindasaus

• 200 ml kokosmelk

• 1 stengel citroengras, gekneusd

• 120 g pindakaas met stukjes noot

• 1 el tamarindepasta of het sap van 1 limoen

• evt. 1 el ahornsiroop of agavesiroop voor een zoetere saus Bereidingstijd: 30 min. Kcal: 960 p.p.

Zo maak je frietje vega met jackfruit:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Verdeel de ovenfriet over een met bakpapier beklede bakplaat en bak in 25-30 min. goudbruin en knapperig.

Verhit intussen de olie voor de sjalotjes in een steelpan op middelhoog vuur en bak ze in 12-14 min. lichtbruin. Schep ze met een schuimspaan uit de olie en laat uitlekken op keukenpapier. Bestrooi met zout. Bewaar de olie!

Meng de pulled jackfruit met 2 el sjalottenolie en de sriracha en verdeel dit in een enkele laag over een tweede met bakpapier beklede bakplaat.

Rooster 20 min. net onder de ovenfriet in de oven. Verwarm intussen voor de pindasaus de kokosmelk met het citroengras en laat 10 min. trekken. Vis dan de stengel citroengras eruit.

Doe de pindakaas en tamarindepasta in een kom en voeg al kloppend met een garde de warme kokosmelk toe tot een gladde saus ontstaat.

Breng op smaak met zout en eventueel extra tamarindepasta. Verdeel de jackfruit over de ovenfriet, giet er wat pindasaus over en geef de rest van de saus erbij.

Assistent fotografie: Roxanne van Weerden | Styling: Ingrid van Kuringen | Foodstyling: Yvonne Jimmink | Productie, illustraties en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.m.v.: Dille & Kamille, Sissy-Boy Homeland