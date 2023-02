Fris & crunchy: broodje hotwortel met topping

In een hartige marinade ­transformeren worteltjes tot… ‘worstjes’.

Yvette van boven Saskia van Osnabrugge

Voor 8 broodjes • 8 bospeentjes van ongeveer gelijke grootte, loof verwijderd, schoon geschrobd

• 8 hotdogbroodjes, bovenkant opengesneden Marinade

• 2 el sojasaus

• 1 el ketchup

• ½ el appelciderazijn

• ½ el honing of ahornsiroop

• 2 tl paprikapoeder (+ evt. snuf gerookt paprikapoeder)

• 2 tl uienpoeder

• 1 tl gemalen komijn

• zeezout

• versgemalen peper Toppings

• scherpe mosterd, mayonaise, ­ketchup, ­gebakken uitjes, plakjes augurk Bereidingstijd: 20 min. Wachttijd: 24-48 uur Kcal.: 380 per broodje

Zo maak je broodje hotwortel:

Kook de bospeen in gezouten water 8-10 min. tot je er met een scherp mesje gemakkelijk in kunt prikken. Meng intussen alle ingrediënten voor de marinade in een grote afsluitbare bak of ziplock-zak. Giet de bospeen af, doe ze nog warm in de bak of zak met marinade, sluit af en schud even goed. Laat de wortels met marinade ­afkoelen tot kamertemperatuur en laat daarna 24-48 uur intrekken in de koelkast. Laat de peen voor het serveren op kamertemperatuur komen. Zet de hotwortels, broodjes en toppings op tafel zodat iedereen een eigen broodje kan samenstellen.

Fotografie: Saskia van Osnabrugge | Styling: Annemieke Paarlberg | Foodstyling: Ajda Mehmet | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.M.V.: Dille & Kamille, Eland & Vanderhelst, Keramiek van Karen Knispel, Kringloopwinkel, Sjakies, Zara Home.