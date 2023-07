Frisje op z’n tijd? Déze frisdranken kun je het beste laten staan

Houd je vast, want déze frisdranken zijn het allerslechtst voor je gezondheid.

5. Dr Pepper

Dr. Pepper? Naar die ‘dokter’ zou ik voortaan niet meer luisteren. Het is het oudste frisdrankmerk van Amerika en tegenwoordig ook in Nederland te koop, maar helaas moeten we de mythe ontkrachten: dit drankje is niet bedacht door een dokter. Maar met 240 calorieën en 65 gram suiker had je dat vast al door.

4. Sprite

Het frisse limoen-citroen drankje bevat in een klein flesje meer suiker dan 10 Oreo-koekjes. Allesbehalve een gezonde keuze dus.

3. Pepsi

De klassieke Pepsi bevat héél veel suiker, namelijk 69 gram. Dit kun je beter laten staan.

2. Coca-Cola vanille

Coca-Cola maar dán met een vleugje vanille. Het is misschien lekker, het is absoluut niet gezond. Het drankje bevat 260 calorieën per flesje en 70 gram suiker.

1. Fanta Pineapple

Het bekende Fanta drankje met een verfrissende ananas-smaak. Het klinkt bíjna gezond, maar alle gezonde voordelen van de ananas zijn verdwenen in dit drankje. Met 300 calorieën, 90 mg natrium en 80g suiker kun je deze voortaan beter laten staan. Fanta scoort sowieso trouwens aardig hoog en de fruitsmaakjes van het frisdrank merk zijn nóg erger.

Schadelijk voor je gezondheid

Natuurlijk kun je af en toe weleens een colaatje drinken. Maar elke dag een blikje frisdrank is écht schadelijk voor je gezondheid. Vaak kijken we alleen naar de hoeveelheid suiker of de calorieën, maar frisdrank kan er ook voor zorgen dat je algehele gezondheid achteruit gaat.

Iedere dag een glaasje fris kan zorgen voor rotte tanden, frisdranken bijten namelijk tot tien keer meer dan frisdranken. Het tast bepaalde stoffen in je DNA aan waardoor je er ouder uitziet én het beschadigt je lever. Dacht je net gezond bezig te zijn door dat glaasje wijn in te ruilen voor een glas Fanta, blijkt dat de fructose in fris direct richting je lever gaat waardoor je vijf keer zoveel risico loopt op leververvetting. Door de grote hoeveelheid van toegevoegde suikers kun je ook diabetes type 2 en zelfs hartaandoeningen ontwikkelen.

Light en zero-dranken zijn eigenlijk net zo slecht

Het Voedingscentrum adviseert dat je zo min mogelijk dranken met suiker moet drinken. Veel mensen denken dan dat ze met light- en zero-producten een gezondere keuze maken, maar die zijn eigenlijk net zo slecht. Er zitten dan wel minder calorieën in, maar wel andere stoffen die slecht zijn voor je gezondheid. Zoals aspartaam. Ook bevatten deze producten alsnog veel zuren die je gebit kunnen aantasten. Wil je dus écht een gezonde keuze maken? Ga dan voor water. Vind je dat een beetje saai? Fris je water dan op met een lekker én gezond smaakje.

