Een overheerlijke cheesecake voor 8 tot 10 personen die jij gewoon in je eigen keuken kunt maken? Wij hebben het recept!

Yvonne Jimmink Eric van Lokven

Dit heb je nodig voor de bodem van de limoen-cheesecake • 100 g pistachenoten

• 75 g bloem

• 50 g basterdsuiker

• 100 g boter, op kamertemperatuur

• snuf zout Dit heb je nodig voor de vulling van de limoen-cheesecake • 850 g mascarpone

• 250 g basterdsuiker

• 1½ vanille-extract

• 1 limoen, rasp en sap

• 1 el maïzena

• 5 eieren Dit heb je nodig voor bovenop de limoen-cheesecake • 1 potje lemon curd, of zelfgemaakte limoencustard

• 1-2 limoenen, in dunne plakjes Dit heb je extra nodig • springvorm van 21-22 cm, ingevet

• bakpapier (ook invetten met boter) Bereiden: ca. 20 min. Bakken: 2 uur. Wachttijd: min. 6 uur.

Zo maak je de limoen-cheesecake

Verwarm de oven voor op 160 °C. Begin met de bodem: maal 75 gram van de nootjes fijn. Wrijf in een kom de ­ingrediënten voor de bodem tot kruimels en druk dan samen tot deeg. Voeg een lepel water toe als het te droog is. Druk het deeg uit in de vorm en strijk glad. Bak in 15-18 minuten goudgeel en gaar.

Maak ondertussen de vulling: mix alle ingrediënten daarvoor door elkaar. Giet het mengsel op de gebakken bodem in de vorm. Bak de taart 55-60 minuten in de oven. De vulling mag nog een klein beetje wiebelen, die stolt nog.

Zet de oven uit met de deur op een kier en laat de taart nog 45-60 minuten in de oven nagaren. Laat daarna 2 uur afkoelen in de vorm en zet dan nog 4 uur (of een nachtje) in de koelkast.

Hak de rest van de pistaches grof. ­Bestrijk de taart met circa 8 eetlepels van de citroen- of limoencustard. Rasp 1 eetlepel zest van 1 limoen en snijd de rest van de limoenen in dunne plakjes. Garneer met de limoenplakjes, wat zest en de gehakte nootjes.