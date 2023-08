Frisse venkelsalade met zalm

Voor 4 personen

• 1 radicchio, gesneden in 8 parten

• 3 el olijfolie

• 3 el suiker

• 50 g pistachenoten

• 1 venkel, dun gesneden met een mandoline

• 2 sinaasappels, schil verwijderd en in dunne ronde plakjes gesneden

• 1 roze grapefruit, schil verwijderd en in dunne ronde plakjes gesneden

• 1 witte grapefruit, schil verwijderd en in dunne ronde plakjes gesneden

• 5 g dille, grof gesneden

• 250 g warmgerookte zalm, verbrokkeld in grove stukken

Dressing

• sap van 1 citroen

• 1 el honing

• 1 tl mosterd

• 4 el olijfolie

• zout en peper

Bereiden: 30 min. Kcal: ca. 500 p.p.