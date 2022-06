Fruitige zomersnack: zó maak je aardbeienchips

Mocht je dol zijn op chips en op zoek zijn naar een gezonde variant, probeer de honger te stillen met wat gedroogde aardbeien uit de oven.

Gezonde snack

Bananenchips ken je vast wel, maar wist je dat je ook heel makkelijk van aardbeien chips kunt maken? Aangezien er geen conserveermiddelen zijn toegevoegd en je de hoeveelheid zelf kunt bepalen, is aardbeienchips het ideale tussendoortje. Het enige dat je hiervoor nodig hebt zijn aardbeien.

Zo maak je aardbeienchips

Was de aardbeien, verwijder het steeltje en snijd ze in dunne plakjes. Dep ze vervolgens droog met een theedoek of keukenpapier. Leg de aardbeienplakjes vervolgens op een bakplaat en zorg dat ze elkaar niet overlappen. Bak ze vervolgens 3 à 4 uur op 80 graden.

Slappe aardbeien

Terwijl de aardbeien drogen, ruikt de hele keuken naar aardbeienjam. Heerlijk! Het is misschien niet een recept dat je zomaar even maakt. Maar als je te veel aardbeien hebt of ze zien er niet héél smakelijk meer uit, is dit een goede optie. Vooral als je geen zin hebt in jam. Mocht je de tijd hebben, dan word je beloond met een heerlijke, smaakvolle snack.

Bron: Freundin.de