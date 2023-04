Deze galette is zowel warm als koud erg lekker. Dat maakt ’m een topper voor de eerste picknicks van het jaar.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Voor 6 personen • 300 g bloem

• 1 tl zout

• 1 tl anijszaad (optioneel)

• 125 g koude boter, in blokjes

• 1 eidooier

• 2 el ijswater vermengd met 1 el lichte azijn Vulling

• 200 g feta

•50 g yoghurt of zure room

• 30 g amandelmeel

• veel versgemalen peper

• 400 g aardbeien, in plakjes

• 1 ei, losgeklopt

• 30 g amandelschaafsel Extra nodig

keukenmachine (optioneel)

staafmixer Bereidingstijd: 3 uur. Kcal: 380 p.p.

Doe voor het deeg de bloem, het zout, anijszaad en de koude boter in de kom van een keukenmachine. Mix tot het deeg eruitziet als grof zand. Dit kan ook met de hand: meng met schone handen tot het deeg eruitziet als grof kruim. Kneed vooral nooit te lang!

Voeg de eidooier toe, druppel er wat ijswater met azijn over en pulseer of kneed tot het deeg nét mooi bij elkaar komt.

Er mogen geen droge kruimels achterblijven, maar kneed niet te lang.

Vorm een platte bal, wikkel die in folie en laat zeker 2 uur rusten in de koeling. De rusttijd zorgt ervoor dat het deeg straks mooi uitrolbaar is.

Laat deeg altijd iets op kamertemperatuur komen voor je het uitrolt op een bebloemd aanrecht.

Keer de deeglap steeds tijdens het uit­rollen, zodat hij mooi gelijk rond wordt. Til de lap op een vel bakpapier voordat je deze vult, dat scheelt veel geknoei.

Verwarm de oven voor op 200 °C.

Maal de feta met de yoghurt of zure room en het amandelmeel tot een ­gladde crème in de keukenmachine of met een staafmixer. Breng op smaak met veel versgemalen peper.

Smeer het deeg in met de fetacrème, maar laat rondom een rand van ca. 5 cm vrij.

Verdeel de aardbeien erover in een mooi patroontje en dakpansgewijs.

Vouw de randen van het deeg over de vulling, plooi de hoeken. Het mag er een beetje robuust uitzien, wees niet al te precies. Bestrijk de randen met ei.

Bak de galette 30-35 min. of tot het deeg goudbruin is. Haal na 25 min. uit de oven, bestrooi met het amandelschaafsel en bak af.

Lekker als licht hoofdgerecht met een kom peperige sla erbij.

Styling: Ingrid van Kuringen. | Foodstyling: Noor Boers. | Productie en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen.