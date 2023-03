Dit overheerlijke recept komt uit het boek Ottolenghi Test Kitchen – Extra Lekker, nu te winnen bij Libelle. Klik hier om kans te maken!

Voor 4 personen • 750 g grote tijgergarnalen, met kop en schaal

• 2½ el olijfolie

• 2 el tomatenpuree

• 6 tenen knoflook, gepeld en gekneusd met de platte kant van een mes

• 40 g verse gemberwortel, geschild, in dunne plakjes

• 8 grote, verse kaffir limoenbladeren

• 50 g stengels citroengras (ca. 4 stuks), in grove stukken

• 3 rode chilipepers, zaadlijsten en al, in grove ringetjes gesneden (45 g)

• 1 blik volvette kokosmelk (400 g)

• 60 ml slagroom, plus 2 el extra

• zout

• 250 g datterini- of cherrytomaatjes

• 1 limoen, in 4 parten Gebakken smaakgevers

• 105 ml olijfolie

• 6 tenen knoflook, gepeld en in dunne plakjes

• 2 rode chilipepers, zaadlijsten en al, in schuine dunne ringetjes

• 30 g verse gemberwortel, ­geschild en julienne gesneden

• 15 g kokosvlokken (kokoschips)

• 15 g basilicumblaadjes Voorbereiden: 25 min. Bereidingstijd: 45 min.

Zo maak je de garnalen:

Pel de garnalen – verwijder de koppen en de schalen en zet deze apart. Verwijder het zwarte darmdraad uit de gepelde garnalen en zet ze tot gebruik in de koelkast.

Verhit de olie in een grote sauteer­pan met een passend deksel op halfhoog tot hoog vuur. Voeg ­tomatenpuree, garnalenkoppen en -schalen toe en bak af en toe roerend 3 min. tot ze donkerrood zijn.

Doe de knoflook, gember, limoenbladeren, het citroengras, en de chilipepers erbij en bak nog 1 min. tot het geurt.

Voeg de kokosmelk, 60 ml room, 450 ml water en 1 tl zout toe en breng alles tegen de kook aan.

Zet dan het vuur halfhoog tot laag, leg de deksel op de pan en laat 25 min. zacht koken.

Giet de bouillon in een zeef op een grote kom en druk de inhoud van de zeef aan om er zo veel mogelijk smaak uit te krijgen. Gooi de inhoud van de zeef weg. Spoel de sauteerpan om, die heb je straks weer nodig.

Bereid intussen de gebakken smaakgevers: doe olie, knoflook, chilipepers en gember in een grote koekenpan, zet op halfhoog vuur en bak al roerend 8 min.

Doe de kokosvlokken en een snuf zout erbij en bak nog circa 4 min. tot de knoflook en kokos goudbruin zijn en de chilipepers doorschijnend.

Schep met een schuimspaan alle vaste ingrediënten op een bord met keukenpapier.

Doe nu de basilicumblaadjes in de koekenpan en laat ze in 2-3 min. donkergroen en doorschijnend worden. Giet ze in een zeef op een kom en vang de aromatische olie op.

Veeg de koekenpan schoon, die heb je nodig voor de garnalen.

Doe 1 el aromatische olie in de grote sauteerpan en zet hem op halfhoog tot hoog vuur.

Voeg als de olie heet is de tomaten toe en bak 6-7 min. of tot ze geblakerd zijn en vrijwel openbarsten.

Voeg de gezeefde bouillon toe en verhit hem tot hij zacht borrelt. Laat nog 3 min. koken en zet op laag vuur terwijl je de garnalen bakt.

Zet de grote koekenpan op halfhoog tot hoog vuur.

Schep de garnalen om met ⅓ tl zout en 2½ el aromatische olie en bak ze als de pan heel heet is 60-90 seconden per kant (schep om zodat ze mooi kleuren). Dit kan ook in 2 porties als de pan te vol wordt.

Verdeel de bouillon over 4 ondiepe kommen. Leg de gebakken garnalen erin. Knijp boven elke kom 1 partje limoen uit en druppel over elke kom ½ el extra room en 1 tl aromatische olie.

Garneer met de gebakken smaakgevers.

Ottolenghi Test Kitchen – Extra Lekker

In dit tweede deel laat de Ottolenghi Test Kitchen zien hoe je ‘doordeweekse’ gerechten bijzonder kunt maken.

€ 26,99 (Fontaine Uitgevers)