Geef een fleurige twist aan je kerstdiner: kook met eetbare bloemen

Als je van plan bent om even lekker wild te gaan doen in de keuken, dan denk je waarschijnlijk eerder aan een scheutje tabasco door je pittige tomatensoep dan aan viooltjes in je salade of groentesoep. Toch lenen biologische, eetbare bloemen zich uitstekend als extra ingrediënt in een anders-dan-anders kerstdiner. Maar let op: niet alle bloemen zijn eetbaar, sommige zijn zelfs giftig en ook bespoten exemplaren kun je beter niet eten.

Bloemig groenvoer

Ben je dit jaar verantwoordelijk voor het voorgerecht tijdens het kerstdiner met je (schoon)familie? Dan neig je wellicht naar een salade. Ga eens een keer voor een recept dat niet alleen spinazie, appelstukjes en feta bevat, maar ook viooltjes. Die paarse, bijvoorbeeld, hebben een vergelijkbare smaak als die van sla. Madeliefjes (kruidig, bitterzoet), goudsbloemen (scherp, een beetje bitter) en Oost-Indische kers (radijsachtig) doen het ook altijd goed tussen al dat groenvoer. Kies je voor een groentesoep? Dan kun je de verschillende bloemen gewoon meekoken.

Eens iets anders? Eetbare bloemen in je salade zijn niet alleen een lust voor het oog, ze smaken ook heerlijk. Beeld Getty Images

Hap, slik, weg: eetbare bloemen

Inspiratie nodig voor een lekker hapje bij de kerstborrel? Met lavendel, Oost-Indische kers, roomkaas en een snufje peper maak je heerlijke gevulde daglelies. Hoe je dat precies doet, lees je hier.

Omdat je er altijd rekening mee wilt houden dat er iets misgaat met het voorgerecht en je de – misschien toch al gespannen – sfeer niet wilt laten verpesten door hangry familieleden, kan het verstandig zijn om daarnaast te kiezen voor een hapje dat iets meer vult. Tonijntataki met eetbare bloemen is een smakelijke optie. Een torentje van tonijn, biet en avocado, overgoten met een dressing van sojasaus, ketjap manis, honing, sesamolie en geroosterde sesamzaadjes, vergezeld door Chinese vergeet-me-nietjes of kaasjeskruid. Is dat wat? Het recept vind je hier.

Het kan natuurlijk ook een stuk simpeler, door een stokbroodje te besmeren met een spread en daar bloemetjes op te ‘plakken’. Bonustip: serveer je een cocktail bij de lunch (kan jou ’t schelen) of bij het avondeten, dan is het extra leuk als je eetbare bloemen in je ijsblokjes verwerkt.

Bruschetta met bloemetjes als voorgerecht of appetizer? Kan! Beeld Getty Images/iStockphoto

Eetbare bloemen geven elk (voor)gerechtje kleur en smaak. Beeld Getty Images

Leuk voor in drankjes en cocktails: vries eetbare bloemen in een ijsblokjesvorm in. Beeld Getty Images/iStockphoto

Koekjes, maar dan net even anders

Voor de bakkers onder ons zijn de feestdagen hét moment om uit te pakken wat desserts betreft. Ideetje: geef de huis-, tuin- en keukenvariant van je zandkoekjes een upgrade met lavendelsuiker en rozenwaterglazuur. Lavendelsuiker maak je heel simpel door een eetlepel gedroogde lavendel door twee eetlepels suiker te mengen in een vijzel. Wat het rozenwater betreft: doe wat rozenblaadjes in een pan, giet er genoeg water bij om ze onder te laten staan en laat het goedje ongeveer een kwartier sudderen. Zodra de blaadjes gaan verslappen en je water een kleurtje heeft, is het tijd om de boel te zeven. Wat je overhoudt meng je vervolgens met poedersuiker tot een stroperig glazuur. Voorzie je koekjes van een laagje en top ze af met een bloem naar keuze.

Bloemetjes als bekroning op je zelfgebakken koekjes? Jazeker! Beeld Getty Images/iStockphoto

Monique heeft nog veel meer verstand van eetbare bloemen dan wij, plus: wat je er allemaal mee kunt. Ze legt het uit in de video hieronder.