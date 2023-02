Geen kookinspiratie? Déze app stelt gerechten voor op basis van je restjes

De app werkt heel simpel: je kijkt wat je in je koelkast hebt, vult de ingrediënten in en vervolgens komt de app met een lekker recept. Zo hoef je zelf niet na te denken en je gaat ook nog eens voedselverspilling tegen. In deze video zie je hoe de app werkt. En het fijne is: er is een Nederlandse versie!

Lekkere suggesties

Als je bijvoorbeeld knoflook, sjalot, Parmezaanse kaas, eieren en kookroom in huis hebt, geeft de app maar liefst 34 recepten als mogelijkheid. Onder andere kaaskletskopjes, eierenpannenkoeken en eiwolkjes behoren tot de mogelijkheden.

En stel nu dat je kip, broccoli, kaas en bouillonblokjes in huis hebt, dan zien we suggesties als een heerlijke kip/broccolischotel voor in de oven, een Chinese fondue óf een heerlijke broccolisoep met geraspte kaas als garnering.

Ook met wat aardappelen en kaas blijk je veel te kunnen maken. De app stelt bijvoorbeeld gepofte aardappelen op een bedje van zeezout voor en lekkere kaaskoekjes. Of wat dacht je van zelfgemaakte friet of chips? Kortom: genoeg mogelijkheden!

Bron: SuperCook