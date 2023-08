Gegrilde romaine-sla met kip & citroen

Van kip wist je het natuurlijk al, maar ook sla kun je bereiden op de barbecue. Samen vormen ze deze heerlijke salade.

Yvette van boven Oof Verschuren

Voor 4 personen Gegrilde kip

• 300 g kipdijfilet

• 2-3 el milde (citroen)harissa

• 1 el olijfolie

• zeezout

• versgemalen peper Wittebonencrème

• 800 g witte bonen uit blik of pot, afgespoeld en uitgelekt

• 1 el olijfolie

• 1 citroen, rasp en sap Gegrilde romaine-sla

• 1 el olijfolie (voor het grillen)

• 4 à 5 kropjes baby-romaine, in parten

• 1 citroen, geschild, partjes tussen de vliezen uit gesneden, vruchtvlees in kleine blokjes Verder nodig

• olijfolie (om in te bakken)

• 100 g broodkruim (van oud brood)

• 15 g dille, grof gehakt

• 3 el olijfolie gemengd met 1 el milde harissa

• zoutvlokken (Maldon) Bereidingstijd: 25 min. Kcal.: 485 p.p.

Meng de kip met de harissa, olie, peper en zout en laat afgedekt zeker 15 min. marineren (langer kan ook, maar dan in de koelkast).

Pureer in een keukenmachine (of in delen met een staafmixer) de bonen glad met de olie en de helft van citroenrasp en -sap. Proef en voeg naar smaak meer citroen toe.

Voeg 1 el water toe aan de bonen, eventueel meer, zodat een mooie gladde crème ontstaat.

Verhit een grillpan op hoog vuur en gril de parten baby-romaine in delen circa 4 min. tot ze mooie grillstrepen hebben. Ze hoeven niet te garen, alleen strepen te krijgen. Keer halverwege.

Leg de gegrilde romaine op een schaal.

Gril de kip in circa 10 min. gaar, keer halverwege.

Laat de kip losjes afgedekt met alufolie even rusten.

Verhit intussen een scheutje olie in een koekenpan en bak hierin onder regel-matig omscheppen het broodkruim in circa 10 min. knapperig.

Breng het kruim op smaak met zout en peper.

Verdeel de wittebonencrème over een grote schaal en leg de gegrilde parten sla erop.

Scheur de kip met je handen of met 2 vorken in reepjes en verdeel over de sla.

Garneer met de blokjes citroen, verse dille, broodkruim, harissa-olijfolie en zoutvlokken.

Styling: Nanouk Souren van Ramshorst | Foodstyling: Oscar de Lint | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.M.V.: Great by Greet