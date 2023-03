Geld besparen? Deze 4 groenten kun je binnenshuis laten groeien

En het mooiste is: je hebt er niet eens een tuin voor nodig.

Het enige waar deze groente om vragen is water, zonlicht en wat van jouw aandacht. Een eigen groentetuin is een van de betere investeringen die je kunt doen. De resten van een bosui, een venkel of een wortel gooi je niet in de groene bak, maar kun je gebruiken als startpunt van je eigen groentetuin. Het enige wat je moet doen is ze laten hergroeien. En het wonderlijkste van alles: je ziet het al na een week.

Jawel: deze vier groenten hebben maar een week tijd, water en zonlicht nodig om te groeien totdat je ze weer kunt gebruiken. Dit project kost je bijzonder weinig moeite - je moet alleen het water verversen zodra het troebel wordt.

1. Romeinse sla

Bewaar ongeveer 8 centimeter van de steel van de Romeinse sla. Zet dat met de onderkant naar beneden in een mok met genoeg ruimte zonder dat de steel omvalt. Zorg dat de onderste helft onder water staat en er genoeg zonlicht bij kan. Zet de mok bij een zonnig raam en je ziet de volgende dag al groei. Leuk: paksoi kun je op dezelfde manier kweken.

2. Bosui

Snijd het groene gedeelte van de bosui weg en doe daarmee wat je wil, maar bewaar 2,5 centimeter van de witte onderkant. Plaats de stronk in een smal drinkglas of een shotglaasje zodat de stronk een beetje kan leunen zonder dat-ie omvalt. Ga voor een doorzichtig glas, zodat het zonlicht overal doorheen komt. Vul het glas met een beetje water en zet ook deze op een zonnige plek. Na een paar dagen zie je al wat groeien. Prei groeit op dezelfde manier overigens net zo snel.

3. Venkel

Van venkel heb je niet veel nodig om een gerecht op smaak te krijgen. Daarom kun je prima een deel van de venkel apart bewaren. Zet dat in een mok of een schaal met de onderste helft onder water en zorg dat de bovenste helft het zonlicht vangt. Na een week op een zonnig plekje komen de eerste groene wortels al tevoorschijn.

4. Selderij

Gooi de restjes van een stronk selderij niet weg: je kunt ze gebruiken om je eigen selderij te laten groeien en uiteindelijk de plant in de aarde zetten. Snijd vanaf de wortel tot maximaal 5 centimeter af en plaats de wortel in een ondiepe schaal gevuld met water. Zet de schaal in het zonlicht. Na een week zie je als het goed is kleine blaadjes vanuit het midden ontspruiten.

Voilà! Al woon je in een appartement zonder buiten: binnenkort kook jij ook met groente uit eigen tuin huis.

