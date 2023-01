Gemberthee: zo gezond is het (en zo maak je het)

Waar is het allemaal goed voor?

Gember is een eeuwenoude smaakmaker. De pittige gemberwortel heeft namelijk veel goede eigenschappen en één kopje gemberthee per dag brengt al een hoop voordelen. Zo zorgt het ervoor dat je lichaam voedingsstoffen beter opneemt, stimuleert het de spijsvertering en kan het misselijkheid verminderen. Ben je verkouden of heerst de griep weer? Gemberthee kan - door de vitamine C en de hoge concentratie antioxidanten - helpen om je immuunsysteem een boost te geven.

Drie à vier kopjes

Alleen hoe vaak ‘mag’ je nou zo’n lekker warm gembertheetje drinken? Overal waar ‘té’ voor staat is natuurlijk niet goed en zo kent ook té veel gember z’n bijwerkingen. Het kan namelijk leiden tot maag- en darmklachten, een verlaagde bloeddruk en het versterkt de werking van bepaalde bloedverdunners.

Wel is het zo dat je hier pas last van kunt krijgen als je meer dan vier gram gember eet of drinkt per dag. En dat is veel meer dan je nu waarschijnlijk denkt, vooral als je een liefhebber van gemberthee bent! Je kunt dus met een gerust hart zeker wel drie à vier koppen gemberthee per dag drinken, voordat je misschien last krijgt van de eventuele bijwerkingen.

Zo maak je het

Zo’n heerlijk kopje gemberthee maak je trouwens heel gemakkelijk zelf. Zoe doe je dat:

Snijd de gemberwortel in dunne plakjes. Je hoeft de gember niet te schillen , even afwassen is al genoeg. Leg de reepjes gember in een theepot en giet het kokend water eroverheen. Wil je een intensere gembersmaak? Rasp de gember dan in plaats van het te snijden. Om stukjes in je thee te voorkomen kun je de gemberrasp in een theezeefje doen. Hang het theezeefje in de theepot. Laat de thee zo’n zes tot acht minuten trekken. Et voilà, je gemberthee is klaar.

Voor een lekkere twist kun je citroen en/of honing toevoegen aan de gemberthee. Hier ook op uitgekeken? Dan zijn er nog heel wat andere heerlijke variaties.

Waarom gemberthee drinken zo gezond is? Dit is waarom:

Bron: Voedingscentrum & Holistik