Gepofte aardpeer met bloemkool-crème & salsa verde

Heel restaurantwaardig en ook nog eens hartstikke maakbaar. Aardpeer wordt nóg lekkerder als je ’m poft. Om van de gepofte knof nog maar te zwijgen.

Yvette van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 4 personen • 750 g aardperen, ongeschild, schoon geschrobd

• 4 el olijfolie

• zeezout en zwarte peper uit de molen

• ½ bol knoflook, ongepeld en overdwars doorgesneden

• 1 bloemkool, blad verwijderd

• 1 blik (400 g) cannellinibonen (of andere witte bonen), afgespoeld en uitgelekt Salsa verde

• 4 ansjovisfilets, fijngehakt

• 1 bosje (15 g) platte peterselie, fijngehakt

• 2 el kappertjes, fijngehakt

• 1 el rodewijnazijn

• ½ tl chilivlokken Verder nodig

• aluminiumfolie

• keukenmachine Bereidingstijd: 1 uur. Kcal: 420 p.p.

Zo maak je gepofte aardpeer:

Verwarm de oven voor op 200 °C. Meng de aardperen met de helft van de olijfolie op een bakplaat, maal er zout en peper over. Rooster ze, afhankelijk van het formaat, tussen de 30 en 50 min. tot de kern zacht is en de schil krokant. Schep halverwege de baktijd om. Verpak de knoflook in aluminium­folie en pof deze 30-40 min. mee. Meng de ingrediënten voor de salsa met 2 el olie in een kleine kom. Breng op smaak met zout en peper. Druk de gepofte knoflook uit hun schilletjes en schep dit erdoor. Stoom tijdens het roosteren van de aardpeer de bloemkool beetgaar in een vergiet boven een pan kokend water, afgedekt met een deksel. Afhankelijk van de grootte van de bloemkool duurt dit ca. 20 min. Draai hem daarna met de witte ­bonen tot een zachte crème in de keukenmachine. Breng op smaak met zout en peper. Sla de gepofte aardperen een beetje stuk. Verdeel de bloemkool-bonencrème over 4 voorverwarmde borden, leg de geslagen aardperen erop en druppel de salsa verde erover. Serveer direct.

Poffen doe je zo

Poffen is de makkelijkste manier van groenten bereiden. Door ze in hun eigen schil te garen, stomen ze zichzelf in hun eigen vocht. Alle smaak en vitamines blijven er dus lekker in zitten. De suikers in de groenten karamelliseren en geven, met name wortelgroenten, een heerlijk zoete smaak. Maak de groenten alleen even schoon en pof ze vervolgens in hun geheel met schil in de oven. Als je ze inpakt in aluminiumfolie, houden de groenten nog meer vocht vast.

Styling: Annemieke Paarlberg | Foodstyling: Ajda Mehmet | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen