Gepofte puntpaprika met zachte geitenkaas

Een zalig vegetarische lasagne van groente, met dieprode puntpaprika’s, witte geitenkaas en groene basilicumolie.

Yvette van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 4 personen • 15 g basilicum, alleen de blaadjes

• 100 ml olijfolie

• Zeezout

• Versgemalen peper

• 6 puntpaprika’s, schoongemaakt, in de lengte gehalveerd

• 1 courgette, in de breedte in plakken

• 400 g cherrytomaatjes

• Geraspte pecorino voor erover Optioneel • 400 g zachte geitenkaas

• 2 el Griekse stijl yoghurt

• 2 eieren

• 1 el venkelzaad, kort geroosterd in een droge koekenpan Bereidingstijd: 20 min. Baktijd: 45 min. Wachten: 10 min. Kcal: 520 p.p.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Pureer de basilicumblaadjes met de olie met een staafmixer of in een keukenmachine en breng op smaak met zout en peper. Verdeel de paprikahelften over een bakplaat. Verdeel de plakjes courgette en de tomaatjes over een tweede bakplaat. Besprenkel de tomaatjes met wat basilicumolie, besprenkel de rest met olijfolie en breng op smaak met zout en peper. Rooster de groenten 25 min. in de oven, wissel halverwege de bakplaten om. Klop intussen in een keukenmachine de geitenkaas luchtig met de yoghurt en het ei. Spatel de venkelzaadjes erdoor en breng op smaak met zout en peper. Schep in een ingevette ovenschaal een laagje geitenkaas, dan wat paprika, nog wat geitenkaas, een paar tomaatjes (schep ze uit het bakvocht en bewaar dit om straks door de basilicumolie te doen!) en weer geitenkaas. Herhaal tot alles op is, eindig met paprika en rasp er eventueel nog wat pecorino over. Zet de lasagne nog 20 min. in de oven zodat alles goed warm wordt. Laat daarna daarna 10 min. staan voor je hem aansnijdt. Meng het bakvocht met de basilicum-olie en druppel hier wat van over de lasagne (je kunt de rest bewaren in de koelkast in een schoon potje).

