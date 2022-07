Geroosterde ananas met vanille-ijs & karamel

Een dessert van de grill? Waarom niet! Geroosterde ananas is áltijd een goed idee.

Ans de Vree Sigurd Kranendonk

Voor 4 personen: • 1 ananas

• 125 g zachte boter

• 1 tl kaneelpoeder

• 1 liter vanille-ijs

• 4 el karamelsaus

• 1 takje munt, blaadjes Bereidingstijd: 20 minuten, kcal: 631 kcal p.p.

Zo maak je de geroosterde ananas:

Snijd de schil van de ananas rondom los. Snijd in 8 wiggen en steek deze in de lengte aan grillpennen of satéprikkers.

Meng de boter, suiker en kaneel, verwarm kort en smeer de ananas ermee in.

Gril de ananasstokjes 7-10 min. op de barbecue. Keer halverwege.

Leg de gegrilde ananas op een schaal en giet de resterende botersaus erover.

Serveer met een bolletjes ijs en een scheutje karamelsaus. Top af met wat muntblaadjes.

Tip: gebruik alleen het sappige gele deel en laat de witte kern liggen

Styling: Hanna van den Bos.