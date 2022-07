Dit heb je nodig voor de halloumi-traybake

• 225 g halloumi

• 4 el olijfolie

• 1 el korianderzaad, kort geroosterd in een droge koekenpan, geplet in een vijzel

• 3 takjes tijm, blaadjes van de rakjes gerist

• 1 el honing

• zeezout

• versgemalen peper

• 400 g kikkererwten, afgespoeld en uitgelekt

• 800 g broccoli in roosjes (grote door de helft), steel geschild en in plakjes

• 1 rode ui, in dunne have ringen

Bereiden: 35 min. Wachten: 1 uur. Kcal.: 430 p.p. (excl. brood)