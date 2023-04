Geroosterde pompoen met merguez & couscous

Alles van de bakplaat, makkelijker kunnen we ‘t niet maken. Men neme pompoen, couscous en merguez en voilà!

Voor 4 personen • 1 biologische Hokkaido pompoen

• 1 courgette

• 100 g zwarte olijven zonder pit

• 6 el olijfolie

• zout en peper

• 400 g merguez

• 300 g couscous

• 1 bosje koriander

• 2 el harissa of meer naar smaak

• sap van 1 limoen

• bakplaat

• bakpapier Bereidingstijd: 20 min. + 25 min oventijd.

Kcal.: 712 p.p..

Zo maak je de geroosterde pompoen:

Verwarm de oven voor tot 200 °C.

Halveer de pompoen en verwijder met een lepel de pitten en draden. Snijd elke pompoenhelft in 4 parten en leg ze op de bakplaat.

Snijd de courgette in halve maantjes van 2 cm dik. Dep de olijven goed droog. Leg de courgette en de olijven tussen de pompoen. Besprenkel met 3 el olijfolie en bestrooi met zout naar smaak. Rooster de pompoen met de courgette en de olijven in de voorverwarmde oven in ongeveer 25 min gaar. Leg na 15 min. de merguez erbij en rooster met de groenten gaar.

Strooi intussen de couscous in een schaal. Schenk er 500 ml heet water op en laat de couscous 5 min. wellen.

Hak de koriander fijn. Roer de couscous met een vork los. Schep de harissa, 3 el olijfolie, het limoensap en de koriander door de couscous. Breng op smaak met zout en peper.

Schep wat couscous in de pompoenpartjes. Serveer de rest de van de couscous apart erbij.