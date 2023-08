Voor 4 personen

• 2 el kokosolie of andere milde olie

• 1 rode ui, in dunne halve ringen

• 250 ml kippenbouillon

• 1 stengel citroengras, gekneusd

• 4 plakjes gember

• 2 hele rawit pepertjes (of 1 Spaanse peper met zaadjes, in ringen)

• 4 limoenblaadjes

• 1 el rietsuiker

• 1 el vissaus

• 250 ml kokosmelk

• 500 g kokkels, schoongemaakt

• 1 kg mosselen, schoongemaakt

• bosje koriander, grof gehakt

Erbij

• jasmijnrijst of brood

Bereidingstijd: 30 min. Kcal: 270 p.p. (zonder rijst of brood)