Gezond én lekker: maak nu zelf deze overheerlijke cookiedough Beeld ThinkStock

Food

Gezond én lekker: maak nu zelf deze overheerlijke cookie dough

Het snoepen van koekjesdeeg is misschien wel één van onze grootste guilty pleasures, maar is niet iets wat we je zouden aanraden. Je kunt namelijk een flinke voedselvergiftiging oplopen van het eten van rauwe eieren. Gelukkig blijkt er een alternatief te zijn dat nét zo lekker smaakt en ook nog eens gezond is.