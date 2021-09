Gezond én lekker: zó maak je chocolade overnights oats

De naam zegt het al, bij overnight oats gaat er een nachtje overheen. De avond ervoor zet je een kommetje havermout met (amandel)melk klaar in de koelkast. De volgende ochtend roer je het nog even door en voeg je enkel wat vers fruit, noten en/of zaden toe. Easy peasy!

Je kunt met overnight oats alle kanten op. Voor dit recept voeg voor extra smaak wat cacaopoeder, honing, chocolade, noten en blauwe bessen toe. Zo heb je niet eens in de gaten dat je de dag start met een gezond ontbijtje.

Ingrediënten

45 gram havermout

180 milliliter amandelmelk

1 eetlepel cacaopoeder

1 eetlepel chiazaad

Honing

Pure chocolade

Blauwe bessen

Hazelnoten

Zó maak je chocolade overnight oats

Doe de havermout, amandelmelk, cacaopoeder, chiazaad en honing in een kom en meng alles goed door elkaar. Giet alles in een glas, kom of pot. Strooi er wat stukjes pure chocolade overheen. (Je kunt de chocolade ook eerst smelten en vervolgens overheen gieten.) Dek het af en zet de havermout minimaal vijf uur of een hele nacht in de koelkast Strooi er de volgende dag wat hazelnoten en blauwe bessen overheen. Smakelijk!

In de video hieronder voegen ze nog zelfgemaakte, gezondere vegan Nutella toe. Hartstikke lekker, maar het is echt niet per se nodig. Top de overnight oats af met wat kleine stukjes pure chocolade en voeg de volgende ochtend nog wat blauwe bessen toe en je hebt een heerlijk, vezelrijk ontbijtje.

Waarom het zo ontzettend gezond is om met havermout te ontbijten:

Bron: Instagram.