Gezond genieten: glutenvrije brownies met pompoen, tahin en noten

Geef jezelf een gezonde energieboost met dit recept voor 16 tot 20 porties glutenvrije brownie. Ga je als basis voor zoete aardappel of pompoen?

Yvonne Jimmink Eric van Lokven

Dit heb je nodig voor de gezonde plaatbrownies • 290 g gegaarde zoete aardappel of pompoen • 180 g tahin • 2 eieren en 1 eierdooier • 135 g kokosbloemsuiker (of 160 g erythritol*) • 1½-2 tl vanille-extract • 110 g (120 ml) kokosolie, gesmolten • 70 g rauw cacaopoeder, gezeefd • 60 g kokosmeel (of maal zelf kokosrasp fijn) • ¼ tl zeezout • 1½ tl bakpoeder • 1 el kaneel, korianderpoeder of koekkruiden • 225 g gemengde noten, ook pistache Voor de garnering: • 125 g gemengde hele noten – ook pistachenoten • 2 el (15 g) sesamzaad Extra nodig: • bakvorm van ca. 20x30 cm, bekleed met bakpapier Bereiden: 20 min. Bakken: 35 min. Wachttijd: 30 min.

*Erythritol is een zoetstof gewonnen uit maïs. In tegenstelling tot suiker heeft het geen nadelig effect op de bloedsuikerspiegel en is het ook voor diabetici geschikt. Nog een voordeel: erythritol bevat geen calorieën.

Zo maak je de gezonde brownies:

Verwarm de oven voor op 175 °C (onder- en bovenwarmte). Pureer de zoete aardappel of pompoen in een beslagkom samen met de tahin, eieren, kokosbloemsuiker, vanille en de kokosolie. Meng het cacaopoeder, kokosmeel, zout, bakpoeder en 1 eetlepel (of meer) specerijen door de zoete aardappel- of pompoen-tahinpuree. Hak de noten grof en spatel ze door het beslag. Verdeel over de bakvorm en strijk glad. Strooi de noten voor garnering erover en als laatst de sesamzaadjes. Druk lichtjes aan en bak 30-35 minuten in het midden van de oven. Laat een half uurtje of helemaal afkoelen, til aan het bakpapier uit de vorm en snijd in repen of blokken. Serveer de brownies bij een kop koffie of als dessert met een bol ijs.

Tip: wil je een veganistische versie van de brownies? Vervang de eieren dan door 1,5 el fijngemalen lijnzaadjes, geweld in circa 125 ml water.

Receptuur: Yvonne Jimmink. Styling: Cyn Ferdinandus