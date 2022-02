GOEDE START MAANDAG

MENU Ontbijt: banaan-chocoladeshake Tussendoor: 1 cracker (vezelrijk) met een plakje kaas Lunch: sperzieboontjes met walnoten Tussendoor: 1 kiwi Avondmaaltijd: spinaziesalade met sinaasappel en kiwidressing Tussendoor: stuk komkommer, 8 cherrytomaten, 1 zakje (120 g) snackworteltjes

Ontbijt: banaan-chocoladeshake

Voor 1 persoon:

1 banaan

100 ml sojamelk chocolade light

Pureer de ingrediënten in de blender of mix ze met een staafmixer tot een shake.

Bereidingstijd: 5 min. Circa 184 kcal p.p.

Lunch: sperzieboontjes met walnoten

Voor 1 persoon

100 g sperziebonen

¼ komkommer, in stukjes

5 walnoten

1 hardgekookt ei, in partjes

½ gerookte kipfilet, in stukjes

5 (zwarte) olijven

Voor de dressing:

1 el olijfolie

1 el balsamicoazijn

1 teentje knoflook, geperst

zout

Kook de sperziebonen in 6 min. beetgaar. Doe alle groenten in een kom en garneer met walnoten, ei, kip en olijven. Klop alle ingrediënten voor de dressing door elkaar en meng deze door de salade.

Bereidingstijd: 15 min. Circa 294 kcal p.p.

Avondmaaltijd: spinaziesalade met sinaasappel en kiwidressing

Voor 4 personen:

2 sinaasappels, geschild en partjes in stukken

4 handen verse spinazie

4 handen rucola

50 g feta, in blokjes

40 g hazelnoten, in stukjes

Voor de dressing:

2 kiwi's

½ teentje knoflook, geperst

2 el (wittewijn)azijn

2 el olijfolie

peper en zout

Meng sinaasappel, spinazie, rucola, feta en hazelnoten door elkaar in een kom. Maal met de blender kiwi’s en knoflook fijn, meng met de azijn en olijfolie en breng op smaak met peper en zout. Schenk de dressing over de salade.

Tip: voeg wat blaadjes verse basilicum en kiemgroenten toe aan de salade.

Bereidingstijd: 8 min. Circa 141 kcal p.p.

STRENGE DINSDAG

MENU Ontbijt: 200 ml magere kwark met mandarijn en 2 el pittenmix (pijnboom-, zonnebloem- en pompoenpitten) Tussendoor: 1 appel Lunch: 3 crackers (vezelrijk) met mager hartig beleg zoals kipfilet, rosbief, ei of kaas Tussendoor: 2 hamrolletjes met een augurk Avondmaaltijd: boerenkool-waldorfsalade Tussendoor: 1 kop heldere bouillon, 1 gekookt ei

Avondmaaltijd: boerenkool-waldorfsalade

Voor 4 personen:

250 g boerenkool, gesneden

50 g amandelen, gehalveerd

2 gerookte kipfilets, in blokjes

8 stengels bleekselderij, in plakjes

2 appels, in reepjes gesneden

1 trosje druiven

Voor de dressing:

1 tl balsamicoazijn

2 el kwark

1 tl citroensap

1 el mayonaise

1 el olijfolie

peper en zout

Meng alle ingrediënten voor de salade door elkaar. Klop alle ingrediënten voor de dressing door elkaar en breng op smaak met peper en zout. Schenk de dressing over de salade en meng goed door elkaar.

Bereidingstijd: 10 min. Circa 316 kcal p.p.

MAKKELIJKE WOENSDAG

MENU Ontbijt: 200 ml magere kwark met 1 tl honing, 10 walnoten, 10 druiven Tussendoor: 1 cracker (vezelrijk) met pindakaas en plakjes komkommer Lunch: frisse salade met zalmtartaar Tussendoor: ½ komkommer in zoetzuur Avondmaaltijd: sukadelapjes met bieten Tussendoor: 10 cherrytomaten gevuld met roomkaas light

Lunch: frisse salade met zalmtartaar

Voor 1 persoon

100 g verse gerookte zalm, in fijne blokjes gesneden

½ bosui, in fijne ringen gesneden

5 plakjes komkommer, in fijne blokjes gesneden

peper en zout

½ limoen, geperst

½ zak (150 g) gemengde sla

4 cherrytomaten, gehalveerd

1 el olijfolie

1 el balsamicoazijn

Meng de zalm met de bosui en komkommer en breng op smaak met peper en zout en limoensap. Doe het zalmmengsel in een kookring, druk stevig aan en zet 10 minuten in de koelkast. Meng de sla en tomaten met wat olijfolie en balsamicoazijn, en serveer hierop het zalmtartaartje.

Bereidingstijd: 10 min. Wachten: 10 min. Circa 449 kcal p.p.

Tussendoor: komkommer in zoetzuur

Voor 2 personen

1 komkommer

1 el wittewijnazijn

1 tl honing

1 tl mosterd

peper en zout

Schaaf de komkommer in dunne plakjes. Klop van alle ingrediënten een dressing en meng de komkommerschijfjes erdoorheen.

Bereidingstijd: 5 min. Circa 38 kcal p.p

Avondmaaltijd: sukadelapjes met bieten

Voor 4 personen

4 sukadelapjes

peper en zout

1 el mosterd

1 uit, gesnipperd

2 tenen knoflook, gesnipperd

boter

1 glas rode wijn

6 kruidnagels

1 laurierblad

1 winterpeen, in plakjes

4 gekookte bietjes (500 g), geschild en in partjes

1 appel, geschild en in blokjes

2 el rozijnen, geweld

Bestrooi de sukadelapjes met peper en zout en smeer het vlees in met mosterd. Fruit de ui en knoflook in de boter en braad hierin de sukadelapjes aan beide kanten bruin in 2 min. per kant op hoog vuur. Voeg wijn, kruidnagel, laurierblad en 1 glas water toe en breng aan de kook. Draai dan het vuur laag en laat het vlees in 90 min. zachtjes gaar sudderen met een deksel op de pan. Kook intussen de winterpeen in 15 min. beetgaar en bak de plakjes daarna in een koekenpan samen met de bieten, appel, wat boter en rozijnen echt gaar. Voeg een scheutje rode wijn en 2 el sukadejus erbij en serveer de groenten bij het suddervlees.

Tip: voeg een takje rozemarijn toe aan het suddervlees.

Bereidingstijd: 15 min. Sudderen: 90 min. Circa 203 kcal p.p.

SNOEP GEZOND DONDERDAG

MENU Ontbijt: bosbessensmoothie Tussendoor: snoepgroenten Lunch: salade met forel en wasabispread Tussendoor: 1 handje (20 g) ongezouten gemengde noten en 1 handje gedroogde cranberry's Avondmaaltijd: lamskotelet met mediterrane groenten Tussendoor: 2 gekookte eieren met 4 plakjes rookvlees

Ontbijt: bosbessensmoothie

Voor 1 persoon

1 handje bosbessen

150 ml karnemelk

sap van 1 sinaasappel

Pureer alle ingrediënten in de blender tot een gladde smoothie ontstaat.

Bereidingstijd: 5 min. Circa 76 kcal p.p.

Lunch: salade met forel en wasabispread

Voor 1 persoon

75 g gerookte forelfilet

½ zak gemengde sla (150 g)

½ avocado, in blokjes

½ appel, in blokjes

Voor de spread:

1 tl mayonaise

1 el Griekse yoghurt 0% vet

½ tl wasabipasta

versgemalen peper

Meng alle ingrediënten voor de spread en besmeer de forel hiermee dun. Leg de sla op een bord en verdeel hierover de avocado, appel en forel.

Bereidingstijd: 10 min. Circa 398 kcal p.p.

Avondmaaltijd: lamskotelet met mediterrane groenten

8 lamskoteletten (400 g)

1 (rode) ui, in parten

1 aubergine, in grove stukken van 4 cm

2 rode paprika’s, in grove stukken van 4 cm

2 renen knoflook, gehakt

½ rode peper, in ringen

1 el olijfolie

peper en zout

Voor de groene kruidenolie:

150 ml olijfolie, extra vergine

1 bosje basilicum, fijngehakt

1 bosje peterselie, fijngehakt

1 teentje knoflook, geperst

zout

Mix voor de groene kruidenolie alle ingrediënten goed door elkaar met een vork. Laat de lamskoteletjes hierin 1 uur marineren. Verwarm de oven voor op 180˚C. Doe de ui, aubergine en paprika in een kom met de knoflook, rode peper en olijfolie en meng alles goed door elkaar. Verdeel de groenten dan over een bakplaat met bakpapier en rooster ze 25 min. in de oven. Als de groenten bijna klaar zijn, is het tijd om de koteletjes te bakken. Haal ze uit de marinade, bestrooi ze met peper en zout en bak ze rondom bruin in de koekenpan in 7 min. onder regelmatig keren. Besprenkel groenten en koteletten met de overgebleven kruidenolie.

Tip: geen tijd om de groene kruidenolie te maken? Gebruik dan pesto.

Bereidingstijd: 30 min. Circa 285 kcal p.p.

Tandje erbij vrijdag

menu Ontbijt: 200 ml magere kwark met appel en ½ tl kaneel Tussendoor: 1 kiwi Lunch: wrap met avocado Tussendoor: 10 olijven en 1 rode puntpaprika in reepjes Avondmaaltijd: courgette-maïstaart Tussendoor: spiesje van ½ avocado en 8 tijgergarnalen

Lunch: wrap met avocado

Voor 1 persoon

1 volkoren wrap

1 tl pesto

½ avocado, in plakken

10 cherrytomaten, gehalveerd

¼ rode ui, in fijne ringen

½ el geraspte kaas

2 handen rucola

1 tl pijnboompitten

Verwarm de oven voor op 200˚C. Besmeer de wrap met pesto, beleg met avocado, tomaat en ui en bestrooi met geraspte kaas. Leg de wrap in een ovenschaal en laat in 5-8 min. de kaas smelten. Serveer met rucola en pijnboompitten.

Tip: sla het bakken over en eet de wrap koud.

Bereidingstijd: 15 min. Circa 349 kcal p.p.

Avondmaaltijd: courgette-maïstaart

Voor 4 personen:

3 courgettes

2 el olijfolie

1 rode ui, in ringen

1 teentje knoflook, geperst

6 eieren

200 g kwark

peper en zout

1 blik maïskorrels (300 g)

75 g geraspte kaas

Verwarm de oven voor op 200˚C. Snijd de courgette in dunne plakjes (met de kaasschaaf of dunschiller). Verhit in de koekenpan wat olijfolie en bak hierin de ui en knoflook. Klop de eieren los met de kwark en breng op smaak met peper en zout. Meng de courgette met de maïskorrels, ui en knoflook en daarna met het kwarkmengsel. Doe alles in een ovenschaal of taartvorm, bestrooi met geraspte kaas en bak in ongeveer 25 min. gaar.

Bereidingstijd: 40 min. Circa 354 kcal p.p.

Smokkelzaterdag

menu Ontbijt: 2 gekookte eieren met twee plakjes ham Tussendoor: snoepgroenten Lunch: crostini met bietenhummus Tussendoor: chocolademousse & bonbons Avondmaaltijd: wrap met kipshoarma Tussendoor: handje (40 g) pistachenootjes en 3 blokjes kaas

Lunch: crostini met bietenhummus

Voor 1 persoon:

1 volkoren pistolet

150 g kikkererwten uit pot of blik

2 el tahin (witte sesampasta, te koop bij toko)

1 tl komijnzaad

1 teen knoflook, geperst

½ citroen, uitgeperst

2 el olijfolie

zout en versgemalen peper

2 rode bieten (voorgekookt en vacuüm verpakt), fijngeprakt

Snijd de pistolet in plakjes en rooster ze. Pureer de kikkererwten en tahin met de staafmixer en voeg kruiden, citroensap en olijfolie toe. Schep als laatste de geprakte bieten erdoor. Beleg hiermee de geroosterde broodjes. De hummus die over is, gebruiken we zondag.

Bereidingstijd: 15 min. Circa 161 kcal p.p.

Tussendoor: chocolademousse & bonbons

Voor 1 portie mousse en enkele bonbons

1 rijpe banaan

1 avocado

2 el cacaopoeder

Mix de banaan en de avocado in de keukenmachine tot een gladde massa ontstaat. Voeg cacaopoeder toe en mix tot dit goed is opgenomen. Schep de helft van de mousse in een siliconen ijsklontjesvorm en zet minimaal 4 uur in de vriezer. Bewaar de bonbons daarna in de koelkast, dit zijn de tussendoortjes voor zondag. De mousse is nu een lekker tussendoortje, eventueel met honing om het zoeter te maken.

Bereidingstijd: 15 min. Circa 176 kcal p.p.

Avondmaaltijd: wrap met kipshoarma

Voor 4 personen

400 g kipshoarma

olijfolie

1 rode paprika, in reepjes

4 volkoren wraps

4 tomaten, in blokjes

1 komkommer, in blokjes

1 krop ijsbergsla, in reepjes

Voor de knoflooksaus:

3 el zuivelspread light

3 el magere kwark

2 teentjes knoflook, geperst

peper en zout

verse peterselie

Bak de kipshoarma in wat olijfolie gaar en voeg na 2 min. de paprika toe. Meng de ingrediënten voor de knoflooksaus. Beleg de wraps met shoarma, tomaat, komkommer en sla en druppel er de knoflooksaus overheen. Eet de overgebleven sla en komkommer erbij als salade.

Bereidingstijd: 10 min. Circa 507 kcal p.p.

Luie zondag

menu Ontbijt: roerei met toast en tomaat Tussendoor: zakje snackworteltjes Lunch: 2 crackers (vezelrijk) met bietenhummus Tussendoor: chocolade-avocadobonbons met frambozen en verse muntthee Avondmaaltijd: kabeljauw met vers fruit

Ontbijt: roerei met toast

1 volkoren boterham

olijfolie

2 eieren

1 el volle melk

peper en zout

1 tomaat, in blokjes

½ el geraspte kaas

Rooster de boterham. Verwarm wat olijfolie in een steelpannetje. Kluts de eieren, voeg melk toe en breng op smaak met peper en zout. Schenk de eieren in de pan, voeg blokjes tomaat toe en blijf roeren. Haal van het vuur als de eieren nog een beetje vochtig zijn. Voeg tot slot de kaas toe.

Bereidingstijd: 10 min. Circa 261 kcal p.p.

Avondmaaltijd: kabeljauw met vers fruit

Voor 1 persoon

1 el mosterd

1 el citroensap

olijfolie

peper en zout

100 g kabeljauw

½ appel

½ banaan

½ sinaasappel

Verwarm de oven voor op 200˚C. Meng mosterd en citroensap met wat olijfolie, peper en zout. Wrijf de kabeljauw hiermee in en leg de vis in een ovenschaal. Snijd het fruit in partjes en pers de sinaasappel. Leg het fruit op de vis en schenk het sap erover. Dek de schaal af met een deksel of aluminiumfolie en bak de vis in circa 20 min. gaar.

Tip: lekker met pandanrijst.

Bereidingstijd: 30 min. Circa 225 kcal p.p.

GOED OM TE WETEN

Snoepgroenten: cherrytomaatjes, stukjes komkommer, paprikareepjes, bloemkoolroosjes, stukjes bleekselderij, radijsjes.

Drinken: elke dag 1,5 tot 2 liter vocht zonder suiker zoals water, water met citroen en/of munt, thee, koffie, koolzuurhoudend water, groentesap, heldere bouillon.

Onbeperkt groenten: groenten, rauw of gekookt, kun je nooit te veel eten. Ze geven een verzadigd gevoel en leveren weinig calorieën.

Let op! Ben je ouder dan 80 jaar of jonger dan 18 jaar, heb je een allergie, gebruik je medicijnen of heb je diabetes type 2, volg dit menu dan alleen met advies van de huisarts. Wil je dit menu langere periode eten, voeg dan per dag 1 stuk fruit, 1 portie zuivel, 1 volkoren boterham en 2 el rijst, pasta of aardappelen toe. Je kunt dit weekmenu niet volgen als je zwanger bent, borstvoeding geeft of diabetes type 1 hebt.

