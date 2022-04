Gezond snacken? Deze 5 caloriebommen zijn wél goed voor je

Het tellen van het aantal calorieën dat je binnenkrijgt is een van de populairste manieren om (snel) af te vallen. Toch kun je dit beter niet doen.

Calorieën tellen

Wie het ooit heeft geprobeerd, weet waarschijnlijk wel dat het praktisch onmogelijk is om iedere calorie bij te houden. Bovendien zegt het aantal calorieën soms niks over het aantal voedingsstoffen in het product. Het is daarom slimmer om te kijken wat je precies in je mond stopt, in plaats van het noteren van het aantal calorieën.

Verschillende vetten

Hoewel er altijd negatief gedacht wordt over vet, kunnen bepaalde soorten vetten ook juist gezond zijn. Je hebt verzadigde en onverzadigde vetten. Verzadigd vet zit in dierlijke producten zoals vlees en zuivel en in bewerkte voedingsmiddelen. Deze vorm van vet heeft een negatieve impact op je cholesterolwaarden en het verhoogt het risico op hart- een vaatziekten. Onverzadigd vet daarentegen is wél gezond en verkleint juist de kans op hart- en vaatziekten. Deze vorm kun je terugvinden in voornamelijk plantaardige producten.

Gezond snacken met déze caloriebommen

Deze caloriebommen zijn veel beter voor je gezondheid dan het calorielabel doet vermoeden:

1. Avocado

Een gemiddelde avocado bevat zo’n 250 calorieën en 21 gram vet.

Deze calorierijke krachtpatser is een bron van onverzadigde vetzuren, foliumzuur, vezels en koper. Dit zorgt ervoor dat avocado een positief effect op je spijsvertering, hartgezondheid en gewichtsbeheersing.

2. Chiazaad

15 gram chiazaad bevat zo’n 70 calorieën.

Bij chiazaad verwacht je niet dat het veel calorieën bevat, maar het is toch echt zo. Deze kleine zaadjes bevatten veel calcium, zink, eiwit en omega 3-vetzuren. Hierdoor kunnen ze je bloeddruk verlagen en hebben ze een ontstekingsremmende werking.

3. Pure chocolade

Twee blokjes (15 gram) pure chocolade bevat zo’n 75 calorieën.

Chocolade is niet zomaar chocolade. Als je op de lijn let, kun je beter wegblijven van witte of melkchocolade. Ga in plaats daarvan voor de donkere versie (minimaal 70% cacao). Pure chocolade zit vol vezels, ijzer, magnesium, koper en andere mineralen. Bovendien beschermen de antioxidanten die het bevat je lichaam tegen schadelijke invloeden van buitenaf.

4. Olijfolie

Eén eetlepel (10 gram) olijfolie bevat gemiddeld 90 calorieën.

Olijfolie bevat niet alleen omega 3, maar ook omega 6-vetzuren. Deze goede vetten kunnen het risico op hartaandoeningen verlagen en je hersenfunctie verbeteren. Zorg er wel voor dat je olie 100% vierge is. Dit is koudgeperste olijfolie en die is een stuk gezonder dan de normale variant.

5. Noten

Eén handje noten (25 gram) bevat zo’n 160 calorieën.

Noten zijn rijk aan vezels, vitamines en mineralen. Ze zitten boordevol onverzadigde vetzuren en zoals je inmiddels weet verminderen die het risico op hart- en vaatziekten. Omdat noten goed vullend zijn, is een handje noten de ideale snack.

Met mate genieten van caloriebommen

Je kunt dus met een gerust hart genieten van bovengenoemde caloriebommen. Maar hoe je het ook wendt of keert: deze calorieën en al dat vet tellen wel mee bij je dagelijkse vetquota. Als je ernaar streeft gemiddeld 2000 calorieën per dag te eten, zorg dan dat je niet meer dan 30 gram vet binnenkrijgt. Iedere dag avocado, noten, olijfolie én pure chocolade nuttigen is wellicht niet zo verstandig.

Vette vis is ook een voorbeeld van een product dat veel gezonde vetten bevat. Maar waarom is zo’n visje eigenlijk zo gezond? In de video hieronder zet Anne-Flore alle voordelen op een rij:

Bron: Healthline