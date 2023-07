Gezond zomers tussendoortje: maak zelf yoghurtijs

Goed nieuws, om yoghurtijs te maken heb je geen ijsmachine of andere ingewikkelde keukenhulpjes nodig. Een verantwoord tussendoortje maak je al met alleen (magere) yoghurt, fruit, een ijsvorm en een vriezer. Mag het lekker romig zijn, dan kun je er frozen yoghurt van maken. Hoe je dat doet, lees je hieronder.

De snelle variant: yoghurtijs op een stokje

Je hebt nodig: 250 ml (magere) yoghurt, twee eetlepels honing, zoet fruit of compote en ijsvormpjes.

Doe de ingrediënten in een blender, meng goed, giet het in ijsvormpjes en vries het in. Handig om te weten: ook plantaardige yoghurt kun je invriezen.

Voor als je meer tijd hebt: romige frozen yoghurt

Ook dit basisrecept voor frozen yoghurt is oersimpel, maar het heeft wel even aandacht nodig. Froyo is zo’n beetje hetzelfde als roomijs, maar dan lekker fris door de yoghurt. Om het te maken, heb je geen ijsmachine nodig.

Je hebt nodig: 500 gr. Griekse yoghurt, honing naar smaak, vanille-extract naar smaak, een schaal die in de vriezer kan.

Meng de drie ingrediënten in een blender of met de hand lekker luchtig. Giet het geheel in een schaal, dek af met vriezerfolie en zet 45 minuten in de vriezer. Haal de schaal uit de vriezer en schep het mengsel met een rubberen spatel goed door. Herhaal dit iedere 30 minuten minimaal vier keer. Doe het ijs eventueel over in een kleinere bak en laat nog een uurtje staan in de vriezer voor je het serveert. Het beste serveer je de froyo meteen daarna. Uiterlijk twee dagen later kan ook, maar laat ’m dan eerst even een halfuurtje zacht worden vóór je gaat serveren.

Dit is een basisrecept voor frozen yoghurt, maar je kunt alle smaken toevoegen die je wilt. Denk bijvoorbeeld aan gepureerd fruit, honing of noten. Laat je creativiteit de vrije loop!

Bron: Healthyrecipesblogs.com