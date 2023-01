Gezonder dan een echte Snickers, maar minstens net zo lekker: Snickersdadels

Dadels

Laten we het eerst even hebben over dadels. Deze vruchten zijn niet alleen erg lekker, maar ook nog eens gezond. Ze zijn een rijke bron van mineralen, vezels, vitaminen en helpen bij constipatie, diarree en andere darmklachten. Als je dus ergens mee wil snacken, dan zijn dadels een goede optie!

Zó maak je ze klaar

Nu kun je dadels natuurlijk gewoon ‘rauw’ eten, maar op TikTok gaan er momenteel erg veel video’s rond van mensen die hun dadels omtoveren tot snickersdadels. Het idee is heel simpel. Je neemt wat gedroogde dadels, snijdt deze open en vult ze met noten en 100% pure pindakaas. Vervolgens smelt je wat pure chocolade au bain-marie in een pannetje en dompel je de dadels hierin onder. Leg ze op een bakpapiertje en laat ze drogen. Het resultaat zijn heerlijke dadels die smaken naar Snickers.

