Zelf een kruidenmix maken is niet alleen goedkoper, maar ook gezonder. Uit een recente steekproef van de Consumentenbond blijkt dat zakjes of potjes met een kruidenmix vaak weinig kruiden en specerijen bevatten. De rest wordt opgevuld met goedkope opvulling, zoals zout, (paneer)meel, suikers of groente.

We zetten de drie lekkerste kruidenmixen voor shoarma voor je op een rij. Het enige wat je hoeft te doen is de kruiden door elkaar mengen en bewaren in een goed afgesloten potje of bakje.

Zelfs shoarmakruiden maken

De mix van Smaakmunitie

2 theelepels paprikapoeder

2 theelepels korianderpoeder

2 theelepels komijnpoeder

1 theelepel kerriepoeder

1 theelepel kurkuma

1/2 theelepel nootmuskaat

1/2 theelepel kaneelpoeder

1/2 theelepel cayennepeper

De mix van EvieKookt

2 eetlepels gemalen koriander

2 eetlepels gemalen komijn

1 eetlepel kurkuma

1,5 eetlepel paprikapoeder

1 eetlepel uienpoeder

1 eetlepel knoflookpoeder

1 eetlepel kaneel

1 eetlepel peper

1 eetlepel zout

0,5 eetlepel chiliflakes

1 eetlepel gedroogde peterselie

De mix van Kookmutsjes

9 gram komijn

1 gram zwarte peper

5 gram kardemom

6 gram paprikapoeder

3 gram uienpoeder

0.75 gram kaneel

6 gram zout

Bron: Consumentenbond