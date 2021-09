Gietijzer, aluminium of staal: in welke pan kook je het lekkerst?

Maar in welke pan kook je nu eigenlijk het lekkerst?

Aluminium

Nu.nl vroeg Eke Marien van online kookschool Koken met Kennis om de voor- en nadelen van de verschillende pannen af te wegen. Ze begint bij aluminium: “Van deze materialen is aluminium de beste geleider, maar er komen snel krassen in”.

Antiaanbaklaag

Om die reden heeft een aluminium pan vaak een antiaanbaklaag, maar ook dat heeft voor- en nadelen. Wanneer je er een visje in bakt, zal deze niet aan de bodem blijven plakken, maar de vis zal een minder mooie bruining krijgen.

Teflon of keramisch?

Wanneer je een pan met een antiaanbaklaag aanschaft, raadt Eke Marien je aan om voor een keramische coating te gaan en niet voor een teflonlaag: “Deze kunnen veel heter worden. Keramische pannen zijn wel iets duurder. Maar omdat de coating over het algemeen sterker is, gaan ze ook langer mee.”

Koper en (giet)ijzer

De favoriete pan van Eke? De koperen koekenpan: “Koper is een geweldige geleider, maar erg duur.” Maar ook over ijzeren pannen is ze enthousiast: “Deze kleuren het eten mooi bruin, veel beter dan pannen met een antiaanbaklaag. Hierdoor, en omdat ze lang meegaan, zijn ze populair bij professionele koks.” En ook over gietijzeren pannen is ze te spreken: “Deze kunnen heel heet worden en houden de warmte goed vast”.

Duur of goedkoop?

Moet je nu direct een hele set aan prijzige pannen aanschaffen? Nee hoor, vindt Eke Marien: “Je kunt honderden euro’s uitgeven aan pannen van de meest waanzinnige materiaalsoorten, maar als je niet kan koken houdt het op. Door je exclusieve pan wordt je eten echt niet lekkerder.”

