Goed begin van de dag: 6x gezond beleg voor op je boterham

Zolang je een gevarieerd eetpatroon met genoeg groentes en vitamines aanhoudt, zit je eigenlijk altijd goed. Maar wil je een beetje op de lijn letten, dan kun je het beste hiervoor gaan:

Zuivelproducten

Qua zuivelproducten kun je het beste kiezen voor jonge kaas, zoals 20+ en 30+ kaas. Liever iets anders? Ga dan voor een laagje hüttenkäse of zuivelspread, ook dat is erg gezond. Als laatste kun je nog gaan voor wat tomaatjes met mozzarella en basilicum of zachte geitenkaas.

Ei

Een broodje ei is ook altijd een goed idee. Zo zorg je ervoor dat je voldoende eiwitten binnenkrijgt. Zoals je waarschijnlijk wel snapt bedoelen we daarmee een gekookt eitje en niet een lekker gebakken eitje. Wil je je eitje toch liever bakken? Bak ‘m dan in een klein beetje kokosolie.

Pindakaas

Noten of notenpasta (zoals pindakaas) is ook een prima keuze als broodbeleg. Maar let wel op dat je voor de 100% natuurlijke variant gaat. Deze pasta is alleen gemaakt van pinda’s of andere noten, waardoor er geen zout of suiker aan toe is gevoegd.

Hummus

Hummus is ook hartstikke gezond. Traditionele hummus bestaat voor minimaal 70% uit kikkererwten en bevat het ongeveer 15% tahin. Er zit geen olie in en weinig of geen zout. Zelfgemaakte hummus staat dan ook in de Schijf van Vijf.

Heb je geen zin of tijd om het zelf te maken? Check dan van tevoren wel even de ingrediëntenlijst, want onlangs bleek uit onderzoek van de Consumentenbond dat in hummus uit de supermarkt vaak wél veel olie en zout bevatten. In dat geval is het natuurlijk niet zo’n gezond beleg.

Vlees

Over het algemeen bevat vlees veel calorieën, waardoor het vaak niet de gezondste optie is. Toch zijn er onderling wel verschillen. Zo blijkt dat je worst beter kan laten staan, maar achterham, kalkoenfilet, rosbief, runderrookvlees en kipfilet zijn redelijk magere vleeswaren. Alsnog zitten hier veel zouten en (onverzadigde) vetten in, maar vaak minder dan in déze vleeswaren.

Vis

In vette vis zitten omega-3 vetzuren die we alleen maar uit onze voeding kunnen halen, omdat het lichaam het zelf niet kan maken. Het is dan ook een verantwoorde keuze om één keer per week vis op je brood te doen. Ga bijvoorbeeld voor wat zalm, makreel, forel, tonijn of haring. Combineer het met wat zuivelspread en groenten en je hebt een heerlijke zelfgemaakte lunch.

Tip: voeg wat groenten toe

Je kunt je boterham altijd nog wat lekkerder en gezonder maken door wat groenten toe te voegen, zoals tomaatjes, komkommer, paprika, radijsjes, gegrilde courgette, avocado, sla. Zo krijg je extra veel zin in je ontbijt of lunch én zit je zo aan de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid groenten. Ben je een echte zoetekauw? Probeer dit zoete broodbeleg te vermijden. En ga voor wat fruit, zoals banaan, appel, aardbei.

Geen zin in brood? Hier moet je volgens diëtiste Wendy op letten bij het maken van een salade:

