Goed nieuws: kaas is blijkbaar helemaal niet zo slecht voor je (het is zelfs gezond!)

Jarenlang had kaas het imago dat het te vet en te zout was en daarmee dus ongezond. Er kwam een flinke streep door het bammetje kaas en zo werd dat heerlijke stukje gerijpte zuivel verbannen tot ‘verboden vrucht’.

Goede voedingsstoffen

Als we recente onderzoeken mogen geloven, kan dat beeld de prullenbak in. Er blijken meer voordelen dan nadelen aan kaas te zitten. “Kaas zit boordevol belangrijke voedingsstoffen, zoals proteïne, calcium en fosfor. Daarmee past het goed in een gezond voedingspatroon”, zegt Lisa Young, adjunct professor aan New York University in de Washington post.

Zelfs volvette kaas schijnt goed te zijn. Er zitten juist veel goede bacteriën in, vooral in oude kazen zoals cheddar en Gouda.

“Kaas is meer dan alleen verzadigd vet”, zegt Emma Feeney van de University College Dublin. Zij deed onderzoek onder 164 mensen die dagelijks een gemiddelde hoeveelheid kaas aten. “Mineralen zoals calcium binden vetzuren aan zich en die vetzuren verlaten daardoor het lichaam.”

Er gebeurt nog iets magisch tijdens het ‘kaasmaakproces’, vertelt Sarah Booth, directeur van het Vitamine K-lab aan de Tufts University in Boston. “Tijdens het fermentatieproces kan vitamine K zich vormen.” En die vitamine is belangrijk voor bloedstolling en de gezondheid van botten en bloedvaten.

Nederland, kaasland

In Nederland werd er in 2021 ongeveer 22,1 kilo kaas per persoon gegeten. We zijn een echt ‘kaasland’, maar ook wel huiverig geworden door alle vooroordelen over kaas. Dat merkt ook René Dijs, mede-eigenaar van Holland Kaas Centrum. Hij vertelt: “Het is mooi om op deze positieve golf mee te surfen”. Hiermee doelt hij op de nieuwe resultaten uit het onderzoek. Sceptisch is hij ook: “Als mensen googelen dan verschijnen er allerlei berichten over kaas en hoe gezond of ongezond het is. Ook tegengestelde berichten. Wij krijgen daar op de markt weleens vragen over.”

Bron: AD, Washington post