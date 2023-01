Goedgevulde burrito’s met chili & pulled chicken

Hartstikke Tex-Mex, deze bloemtortilla’s. Gebruik deze chili van gisteren voor de vulling.

yvette van boven Eric van Lokven

Voor 4 burrito’s • 1 rode ui, in dunne halve ringen

• 2 el jalapeño pepers

• 100 g zilvervliesrijst

• 400 ml bouillon

• 2 el neutrale olie

• 1 tl gerookte paprikapoeder

• zout en peper

• 200 g kipfilet

• 2 eetrijpe avocado’s, vruchtvlees eruit geschept

• 4 grote bloemtortilla’s

• 4 el Mexicaanse salsa (of naar smaak) (bijv. La Morena bij AH)

• 350 g chili van gisteren

• 125 g zure room

• 120 g geraspte cheddar Bereidingstijd: 20 min. Kcal: 630 p.st.

Zo maak je Burrito’s met chili & pulled chicken:

Meng de ui met 2 el vocht uit de pot jalapeño’s.

Kook de rijst gaar in de bouillon volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Meng in een kom de olie met het gerookte paprikapoeder, zout en peper.

Snijd de kipfilet in de lengte in 4 stukken en schep door de olie.

Verhit een grillpan op hoog vuur en gril de kip in circa 10 min. gaar, keer regelmatig.

Haal de kip uit de pan, laat iets afkoelen en trek met 2 vorken in kleine plukjes uit elkaar.

Prak het vruchtvlees van de avocado’s grof en breng op smaak met zout en peper.

Verwarm 1 tortilla een paar tellen in een hete, droge koekenpan.

Bestrijk de warme tortilla met Mexicaanse salsa naar smaak, verdeel hier ¼ van de chili over (plet de stukjes zoete aardappel) en ¼ van de zure room, gekookte rijst, pulled chicken, avocado, cheddar, rode ui en jalapeño’s. Laat de zijkanten vrij.

Vouw de brede kant over de vulling, vouw

de zijkanten naar binnen en rol verder op.

Maak op dezelfde manier nog 3 burrito’s,

snijd ze doormidden en serveer meteen.

Styling: Ingrid van Kuringen | Foodstyling: Noor Boers | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.M.V.: Cor Unum Keramiek, H&M Home, La Folie Antiek, Piet Hein Eek-winkel, Van Manen aan Tafel