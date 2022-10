Goedkoper uit eten, zo doe je dat

Geen wijn maar water

Het duurste onderdeel van uit eten gaan is meestal de wijn of andere alcoholische drankjes. Je kunt ervoor kiezen om een karafje kraanwater bij het eten te nemen, in plaats van een wijntje. Het voordeel is dat het niets kost en je kunt vragen of ze de karaf nog een keer willen bijvullen.

Zelf je wijn meenemen

Wil je liever toch dat wijntje, dan zijn er restaurants waarbij je zelf je fles mag meenemen. Je betaalt dan alleen voor het zogenaamde kurkrecht. Dat zijn de kosten die het restaurant maakt voor het gebruik van glazen en afwas.

Alleen een hoofdgerecht

Natuurlijk is het lekker om een voorgerecht te nemen voordat je favoriete hoofdmaaltijd wordt geserveerd. Maar als je snel verzadigd bent en weet dat een bepaald gerecht ruim opgediend wordt, kun je natuurlijk alleen voor een hoofdgerecht kiezen. En koffie toe in plaats van een dessert, scheelt ook op de eindrekening.

Lunchen in plaats van dineren

Net zo gezellig als ’s avonds uit eten gaan, is de lunchafspraak. Dit scheelt vaak behoorlijk in de kosten. Zeker als je een sterrenrestaurant-ervaring wilt opdoen.

Eem gerecht delen

Een gerecht met iemand delen, of dat nou lunch of diner is: het is niet zo’n gek idee. Je vraagt gewoon om een extra bordje. Die grote clubsandwich kun je makkelijk delen, of dat taartje met twee vorkjes.

Op zoek naar acties

Restaurants komen vaak met acties, waarmee je als gast behoorlijk op de prijs kunt besparen. Er zijn regelmatig online deals te vinden, met bijvoorbeeld de tweede gerecht voor de halve prijs of een gratis drankje bij je eten.

Bron: Slimmeboefjes.nl, Margriet, Culy