Gouden duo: koffiebroodjes met kardemomsiroop

Koffie en kardemom gaan perfect samen. Deze broodjes zijn het lekkerst als ze nog een beetje warm zijn.

Yvette Van Boven Saskia van Osnabrugge

Voor 14 koffiebroodjes Deeg

• 150 ml volle melk

• 50 ml sterke espresso

• 75 g boter + extra

• 1 zakje gedroogde gist (7 g)

• 30 g lichtbruine basterdsuiker

• 420 g bloem + 1 el

• ½ tl zout

• 1 ei, losgeklopt Vulling

• 80 g boter, op kamertemperatuur

• 50 g lichtbruine basterdsuiker

• 1 tl gemalen kardemom Siroop

• 25 g lichtbruine basterdsuiker

• 25 ml water

• 1 tl gemalen kardemom Bereiden: 30 min. Rijstijd: 1 uur. Bakken: 10-12 min. Kcal.: 230 p.st.

Verwarm melk, koffie en boter samen tot de boter gesmolten is. Laat niet té warm worden, want dan werkt de gist niet. Voeg de gist en lichte basterdsuiker toe aan het lauwe mengsel, roer even door en laat 10 min. staan. Meng bloem en zout, schenk het gistmengsel erbij en kneed in 6-8 min. tot een soepel deeg. Dit kan met de hand of in een staande mixer. Voeg eventueel 1 el bloem extra toe als het deeg te nat blijft. Vorm een bal van het deeg, doe deze in een ingevette kom en zet afgedekt weg om 1 uur te rijzen op kamertemperatuur. Meng voor de vulling de zachte boter met de suiker en de kardemom.

Rol het gerezen deeg uit tot een dunne, rechthoekige plak van circa 40x50 cm. Bestrijk met het botermengsel. Rol het deeg in de lengte op tot een dikke rol en snijd deze in plakken van zo’n 2 cm breed. Leg de plakken op een met bakpapier beklede bakplaat in de vorm van een ei, ovaal dus, dicht tegen elkaar aan. Dek af met een vochtige theedoek en laat 20 min. rijzen.

Verwarm de oven voor op 200 °C. Bestrijk de bovenkant van de rolls met het losgeklopte ei en bak ze daarna in het midden van de oven in 16-20 min. gaar. Verwarm intussen voor de siroop 25 g lichte basterd met 25 ml water en 1 tl kardemom tot de suiker is opgelost. Bestrijk de rolls met de siroop als ze uit de oven komen.

Styling: Ingrid van Kuringen. | Foodstyling: Ajda Mehmet. | Productie, illustraties en receptuur: Studio Van Boven. | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen. | M.M.V. Casa, Ikea, Van Manen, Sisssy-Boy Homeland