Gourmetten in boter of olie: wat is de gezondste keuze?

De beste keuze om je vleesje of pannenkoekje in te bakken is olie of vloeibaar bak- en braadvet uit een fles, meldt het Voedingscentrum. Vloeibare boter is gezonder omdat het minder verzadigd vet bevat dan harde boter, en relatief veel onverzadigd vet.

Cholesterol

Verzadigd vet verhoogt je cholesterol, terwijl onverzadigd vet het goede cholesterol verhoogt en het slechte cholesterol juist verlaagt. Door minder verzadigd vet te eten, wordt het risico op hart- en vaatziekten kleiner.

Alternatief

Gourmetten in olijfolie is ook een goed alternatief. Je kunt dan het beste kiezen voor gewone olijfolie of vierge olijfolie. Het Voedingscentrum raadt bakken in extra vierge olijfolie af, omdat er bij verhitting van extra vierge olie ongezonde stoffen kunnen ontstaan. Nog een nadeel van gourmetten in olie: het kan flink gaan spetteren!

Overzicht

We zetten de hoeveelheid vet per boter of oliesoort voor je op een rijtje: (per 10 gram)

Bak- en braadvet uit een knijpfles

verzadigd vet: 1,2 gram

totaal vet: 9.8 gram

Olijfolie

verzadigd vet: 1,4 gram

totaal vet: 10 gram

Zonnebloemolie

verzadigd vet: 1,2 gram

totaal vet: 10 gram

Bak- en braadvet uit een pakje

verzadigd vet: 2,2 gram

totaal vet: 7,5 gram

Margarine uit een pakje

verzadigd vet: 3,4 gram

totaal vet: 8 gram

Roomboter

verzadigd vet: 5,3 gram

totaal vet: 8,1 gram

Kokosvet

verzadigd vet: 5,2 gram

totaal vet: 6,9 gram

Bron: Voedingscentrum