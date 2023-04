Granola duur? Zó maak je het makkelijk zelf

Zelf granola maken is geen hogere wiskunde. Je hebt er zelfs geen oven voor nodig, alleen een koekenpan en je favoriete ingrediënten.

Het ultieme geheim

De truc om bij het maken van granola te onthouden, luidt als volgt: voor elke 6 delen droge ingrediënten heb je 1 deel natte ingrediënten nodig. Veelgebruikte droge ingrediënten zijn havermout, spelt, noten en zaden. De natte ingrediënten zijn bijvoorbeeld (kokos)olie en ahornsiroop.

Zó maak je granola: droge ingrediënten

Grove havervlokken zijn een goede basis, maar je kunt ook afwisselen (of combineren!) met gepofte quinoa of rijst, stukken rijstwafel, gerst of boekweit. Voeg ongebrande, ongezouten noten toe en zaden en pitten. Wat dacht je van zonnebloempitten, pompoenpitten, lijnzaad en chiazaad?

Als zoetekauw voeg je vervolgens gedroogd fruit toe, zoals abrikozen, cranberry’s, banaan, mango, rozijnen of dadels, om maar een paar opties te noemen... Vergeet ook specerijen en smaakmakers niet, zoals speculaaskruiden, een half vanillestokje, een snuf kaneel of (rauw) cacaopoeder.

Natte ingrediënten

Om je granola lekker krokant te maken heb je bij de natte ingrediënten sowieso een vetstof nodig. Geschikt hiervoor is een neutraal smakende plantaardige olie, zoals kokosolie, lijnzaadolie, zonnebloemolie of arachideolie. Experimenteer ook met het toevoegen van notenpasta’s, zoals pindakaas of amandelpasta. Voeg ten slotte wat ahornsiroop toe voor een lekker zoete smaak en bakken maar!

Extra makkelijk

Nóg makkelijker granola maken kan haast niet, zou je zeggen. Toch wel. Rooster hiervoor de meest basic en ongezoete muesli die je kunt vinden in de koekenpan en voeg wat zonnebloemolie en ahornsiroop toe. De meer luxe versie van hierboven is lekkerder, maar je kunt het natuurlijk zo spannend maken als je zelf wilt.

Klaar om te eten

Bewaar de granola in een luchtdicht afgesloten pot en serveer deze in je favoriete vetarme Griekse yoghurt. Geniet van het lekkerste simpele ontbijtje aller tijden. Tip: een zelfgemaakte pot granola is óók leuk als cadeautje. Iets met liefde gaat door de maag...

Zelf verse granola maken van gemengde noten? In onderstaande video zie je hoe je het doet.

Bron: Libelle-lekker.be