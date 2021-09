Handig om te weten: déze 8 noten zijn het gezondst

Dus welke noten bevatten nu eigenlijk de meeste eiwitten, vezels, mineralen en vitamines? We zetten het even voor je op een rij. Weet je meteen wat je voortaan het beste door je yoghurt heen kunt gooien:

1. Hazelnoten



Deze noten bevatten een grote hoeveelheid proteïne, koolhydraten, vezels en mineralen. Daarom zijn ook de ideale vleesvervanger. In hazelnoten zitten bijzonder veel B-vitaminen, namelijk B1, B2, B3, B5, B6 en B11. Verder bevatten ze vitamine C, E en K.

Hazelnoten Beeld Getty Images

2. Pecannoten

Pecannoten bestaan voor 75% uit gezonde vetten en voor ruim 10% uit eiwitten. Eigenlijk is de pecannoot één van de meest vette noten die je kunt vinden, maar pecannoten en walnoten bevatten van alle noten wél de grootste hoeveelheid antioxidanten en cholesterolverlagende bestanddelen. Daarnaast zitten in deze noten meer dan negentien vitamines en mineralen, zoals vitamine E en A, foliumzuur, calcium, magnesium, koper, fosfor, kalium, mangaan, zink.

Pecannoten Beeld Getty Images

3. Macadamianoten



De macadamianoot bevat het hoogste gehalte aan onverzadigde (gezonde!) vetten. Ook deze vetzuren verlagen het cholesterolgehalte in het bloed en verminderen de kans op hart- en vaatziekten. Verder bevat deze noot veel kalium, fosfor, magnesium, calcium, vitamine B1, koper, zink en ijzer. Maar, let wel: om maximaal te profiteren van de hoge voedingswaarde van de macadamianoot, is het belangrijk om deze zo vers mogelijk te eten. Als de noten te lang blijven liggen, neemt de voedingswaarde gauw af.

Macadamianoten Beeld Getty Images

4. Pistachenoten

Pistachenoten bevatten relatief weinig calorieën, en zijn dus heel erg geschikt voor iedereen die af wil vallen. Bovendien bevat de noot veel fosfor wat, samen met het calciumgehalte, zorgt voor sterke botten en tanden. Het is ook bijzonder rijk aan antioxidanten. Sterker nog, in alle noten zitten antioxidanten, maar pistachenoten spannen de kroon. In 100 gram nootjes zit maar liefst 150% van de Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid (ADH) aan vitamine E. De nootjes verbeteren daarnaast het immuunsysteem, met name omdat er vitamine B6 in zit.

Pistachenoten Beeld Getty Images

5. Cashewnoten



Cashewnoten bevatten zeer veel mineralen. Twee handjes met cashewnootjes kan een tekort aan mangaan, kalium, magnesium, ijzer, zink, seleen, fosfor en koper voorkomen. Naast mineralen bevatten cashewnoten ook veel vitaminen, vooral van het B-complex: B1, B2, B3, B5, B6 en B11. Bovendien bevatten ze minder vet dan andere nootsoorten, zo’n 75% hiervan bestaat uit de gezonde enkelvoudige onverzadigde vetzuren.

Cashewnoten Beeld Getty Images

6. Paranoten

De paranoot is best een bijzondere noot. Je mag er per dag namelijk maximaal maar zes van eten. Er zitten bijzonder veel mineralen in paranoten. Zo is het percentage seleen duizelingwekkend hoog. In 250 gram paranoten zit maar liefst 3485% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) aan seleen. Dit is zo hoog dat er nooit 100 gram paranoten per dag gegeten moet worden. Anders kun je een seleenvergiftiging krijgen. Een seleenvergiftiging kan leiden tot maagpijn, vermoeidheid, broze nagels, witte nagels, haaruitval, jeuk, huiduitslag en irritaties. Het is wel een gezonde kanjer: de noot heeft namelijk ook eigenschappen die ziektes bestrijden. Seleen en vitamine E werken samen als krachtige antioxidanten in het lichaam.

Paranoten Beeld Getty Images

7. Walnoten



Botanisch gezien is de walnoot helemaal geen noot, maar een steenvrucht. Maar omdat-ie toch wel erg lekker is (en de meeste mensen stiekem ervan uitgaan dat het een noot is), zetten we 'm toch op dit lijstje. Walnoten bevatten de meeste en beste antioxidanten van alle notensoorten. En: je vindt in deze noot fosfor, zink, magnesium, kalium, ijzer, vitamine B1 en foliumzuur. Ook verlaagt het je cholesterol.

Walnoten Beeld Getty Images

8. Amandelen



Ook dit is technisch gezien geen echte noot, maar een zaadje. Het komt uit dezelfde familie als perziken en abrikozen. Toch hoort de amandel een beetje bij de notenfamilie. In vergelijking tot andere noten, bevat de amandel de meeste voedingsstoffen. Het is een hele rijke bron van calcium, vitamine C, fosfor, magnesium en ijzer. Amandelen helpen ook tegen hoesten, aandoeningen aan het hart, bloedarmoede, impotentie en het kan helpen in de strijd tegen diabetes. Zien we hier een kleine winnaar...?

Amandelen Beeld Getty Images

Mjam! Zo maak je zelf verse granola van gemengde noten:

Bron: Metro, Optimale Gezondheid.