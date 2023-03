Cake kan heel goed hartig. Deze mokversie met zilte feta, peperige rucola en knapperige zonnebloempitten is het bewijs. Liever pijnboompitten? Kan ook!

Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 4 mokken

(Deel de hoeveelheden voor minder mokken) • klontje boter, op kamertemperatuur

• 160 g zelfrijzend bakmeel

• snuf zout

• 2 tl bakpoeder

• 3 eieren

• 2 el yoghurt of zure room

• 3 el milde olijfolie

• 1 el milde mosterd

• 75 g feta, verkruimeld

• 50 g rucola, fijngehakt

• 40 g zonnebloempitten of pijnboompitten, kort geroosterd in een droge koekenpan Bereidingstijd: 45 min. Kcal.: 365 p.st.

Zo maak je de hartige mokcake met feta:

Verwarm de oven voor op 180°C en vet de ­mokken in met boter. Meng in een kom het bakmeel met het zout en de bakpoeder. Klop de eieren met de yoghurt, olie en mosterd los. Giet al kloppend het ei-yoghurtmengsel bij het bakmeelmengsel tot alles net goed is ­gemengd. Spatel de feta, rucola en pitten erdoor. Houd wat feta en pitten apart voor garnering van de bovenkant. Verdeel het beslag over de mokken en bestrooi met de rest van de feta en pitten. Bak ca. 30 min. in het midden van de oven. Als een satéprikker er droog en schoon uitkomt en de bovenkant mooi terugveert als je erop drukt, zijn ze goed.

Assistent fotografie: Roxanne van Weerden | Styling: Ingrid van Kuringen | Foodstyling: Yvonne Jimmink | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen