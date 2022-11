‘t Heerlijk avondje is gekomen met deze heerlijk frisse sinaasappel-­polentacake! Je kunt de cake ook in een rechthoekige vorm bakken zodat je er blokjes van kunt snijden.

Yvette van Boven Eric van Lokven

Voor 1 cake • 4 mandarijnen of 2 sinaasappels

• 5 eieren

• 250 g lichtbruine basterdsuiker

• 100 g polenta

• 100 g amandelmeel

• 1 tl bakpoeder

• Zout

• 4 mandarijnen of 2 sinaasappels (voor 100 ml sap)

• 3 el fijne kristalsuiker Speculaasroom

• 250 ml verse slagroom

• 1 tl koek- en speculaaskruiden

• 1 el suiker (naar smaak) Verder nodig

• Springvorm Ø 25 cm, ingevet en bekleed met bakpapier Bereidingstijd: 20 min. + 2 uur wachttijd + 1 uur baktijd. Kcal: 295 p.p.

Zo maak je de sinaasappel-­polentacake:

Kook de mandarijnen of sinaasappels 1 uur in een pan met ruim water en laat ze daarna in het water 1 uur afkoelen. Snijd de vruchten in kwarten, verwijder de pitten en maal ze in een keuken­machine tot een pulp. Je houdt dan ca. 350 g pulp over.

Verwarm de oven voor op 170 °C.

Mix de eieren en de basterdsuiker in 3 min. heel schuimig. Spatel polenta, amandelmeel, bakpoeder, een snuf zout en de pulp door het eimengsel tot alles goed gemengd is. Giet het beslag in de springvorm en bak 50-60 min. in het midden van de oven. Als een satéprikker er schoon en droog uitkomt, is de cake gaar.

Verwarm tijdens het bakken het sap van de mandarijnen met de suiker kort in een steelpan op middelhoog vuur tot de suiker is opgelost. Giet de siroop over de polentacake zodra deze uit de oven komt en laat de cake dan in de vorm helemaal afkoelen.

Klop voor het serveren de slagroom stijf met de koek- en speculaaskruiden en suiker naar smaak.

Serveer de cake in punten met een dot speculaasroom erbij (of in blokjes met een prikkertje erin).

Styling: Ingrid van Kuringen en Annemieke Paarlberg. Foodstyling: Noni Kooiman | Productie en receptuur: Studio Van Boven | Assistent Yvette: Charlot van Scheijen | M.m.v.: La Folie Antiek, Hoofs Stoffen, Van Manen aan Tafel, Sissy-Boy Homeland, Søstrene Grene, Cor Unum