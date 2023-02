Heerlijk kruidig stoofvlees

Zoals het bij oma op tafel staat, zo eet je het nergens. Nou ja, bijna nergens... want met deze recepten kom je aardig in de buurt. Wat dacht je van kruidig stoofvlees? Heerlijk!

Voor 4 personen • 3 el olijfolie

• 900 g runderlappen, in blokjes

• 3 sjalotjes, gesnipperd

• 2 teentjes knoflook, fijngesneden

• 2 rode pepers, grof gehakt

• 1 tl gemalen laos

• 1 tl gemalen kardemom

• 1 tl gemberpoeder

• 1 tl tamarindepasta

• 500 ml kokosmelk

• 3 laurierblaadjes

• 2 kruidnagels

• 1 stengel citroengras, gekneusd Garnering

• bladpeterselie, grof gehakt

• chilipeper, in ringetjes (optioneel) Bereidingstijd: 10 min. + 3 uur stoven. Kcal: 639 p.p.

Zo maak je oma’s stoofvlees:

Verhit 1 el olijfolie in een braadpan op middelhoog vuur en bak het vlees in 4 min. rondom goudbruin. Meng ondertussen 2 el olijfolie, de sjalotten, knoflook, rode peper, laos, kardemom en gemberpoeder in een kom en stamp met de vijzel tot een gladde pasta. Doe deze pasta bij het vlees in de pan en roer goed door. Voeg dan tamarindepasta, kokosmelk, laurierblaadjes, kruidnagel en citroengras toe, zet het vuur laag en laat het vlees 2 uur met de deksel op de pan sudderen. Schep af en toe om. Haal de deksel van de pan en laat nog 1 uur sudderen totdat het vlees uit elkaar valt. Verwijder citroengras en laurierblaadjes uit de pan, verdeel de rendang over de borden en garneer met peterselie en chilipeper. Lekker met rijst of frietjes.

Net als oma In Oma’s stamp- en stoofpotjes delen oma’s en opa’s persoonlijke verhalen en authentieke recepten, van klassiekers als andijvie- en boerenkoolstamp met opa’s jus tot Indonesische rendang en Pakistaanse dahl. Van elk verkocht boek gaat één euro naar Stichting Oma’s Soep, die jong en oud in heel Nederland samenbrengt om eenzaamheid te bestrijden.

Uitgeverij Becht € 21,99 via bol.com en bruna.nl

Fotografie: Saskia Lelieveld | Foodstyling: Alexandra Hereijgers