Heerlijk oosters én vega: rijst met sticky tofu, shiitake & koriander

De tofu krijgt door het scheuren iets vlezigs én de saus hecht er beter aan. Win-win!

Yvette van Boven Jan Luijk

Voor 4 personen • 1 blok (ca. 375 g) stevige tofu

• 4 el arachide- of zonnebloemolie

• 200 g shiitake (paddenstoelen), in plakjes

• 250 g edamame (sojaboontjes), diepvries, of kort gekookte en dubbelgedopte tuinbonen

• 300 g gekookte sushirijst

• Bosje koriander (15 g), fijngehakt Saus

• 4 el lichte sojasaus

• 2 el gembersiroop

• 2 el rijstazijn

• 3 el sriracha (of zoete chilisaus: 4 el en 1 el gembersiroop)

• 1 el arachide- of zonnebloemolie

• 2 tenen knoflook, fijngehakt

• 1 el maïzena Bereidingstijd: 25 min. Kcal: 480 p.p.

Leg de tofu in een vergiet met een schone theedoek (gewassen zonder wasverzachter) eromheen en zet er iets zwaars op, bijvoorbeeld blikken bonen of tomaten. Laat circa 5 min. uitlekken. Scheur de tofu dan in 12 stukken van ongeveer gelijke grootte.

Verhit 3 el olie in een koekenpan op middel­hoog vuur en bak de tofu in 10 min. goudbruin. Keer regelmatig. Schep uit de pan en laat uitlekken op keukenpapier.

Meng voor de saus de sojasaus, gember­siroop, rijstazijn, sriracha en 2 el water.

Verhit de olie in een steelpan op middelhoog vuur en roerbak de knoflook 30 seconden.

Voeg het sojamengsel toe, breng aan de kook en laat 2 min. koken.

Meng de maïzena met 1 el water tot een papje en roer dit met een garde door de saus. Zet het vuur uit en schep de stukken tofu erdoor.

Verhit 1 el olie in de koekenpan en bak de shiitake omscheppend 5 min.

Bak de edamame de laatste 2 min. mee (tuinboontjes hoeven niet meegebakken).

Verdeel de rijst en groenten over 4 kommen, schep de tofu met aanhangende saus erop en bestrooi met koriander.

