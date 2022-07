Heerlijk voor een beetje verkoeling: maak een Frozen Dirty Shirley

Of je nu gewoon lekker zin hebt om je doordeweekse avond een beetje op te fleuren óf binnenkort een etentje gepland hebt en indruk wil maken op je gasten, met de Frozen Dirty Shirley gaat het zeker lukken. Dit drankje smaakt bijna naar limonade en is heerlijk verfrissend voor de warme dagen. Kijk er dus wel mee uit, want voor je het weet heb je er zo een paar achterover gegooid.

Wat heb je nodig?

En wat ook heel fijn is: voor deze cocktail heb je niet veel nodig. Het kost weinig moeite, maar het resultaat is groot. Zorg er daarom voor dat je de volgende benodigdheden in huis haalt:

Een blikje Lemon Schweppes (33 cl)

60 ml wodka

30 ml grenadine

Maraschino kersen voor de garnering

IJsblokjesvorm

Zó ga je te werk

Nu je alles in huis hebt, kun je beginnen. Giet het blikje leeg in een ijsblokjesvorm en laat dit zo’n 8 uur in de vriezer koud worden. Als het goed koud is gooi je de blokjes in een blender zodat het ijs als het ware ‘gecrusht’ wordt. Giet de wodka erover en zet de blender opnieuw aan. Giet vervolgens de grenadine in de bodem van een glas, giet het mengsel erover en garneer met wat kersen.

En nu je toch wodka in huis hebt, wist je dat je dit drankje ook kunt gebruiken voor huishoudelijke klusjes? Hier wat handige tips:

Bron: Purewow