Dit heb je nodig voor gemberbouillon met gepocheerde zalmfilet

Voor 4 personen:

• 300 g (bruine) rijstnoedels

• 2 el sesamolie

• 50 g verse gember, met schil in schuine dunne plakken

• 200 g shiitake, in dunne reepjes gesneden

• 1 liter paddenstoelen-, vis- of kippenbouillon

• 1 limoen, rasp en sap

• 1-2 el vissaus

• 1 babypaksoi, in de lengte in achten gesneden (of een ½ gewone paksoi, in repen)

• 4 stukjes zalmfilet à 100-120 g

• 2 bosuitjes, in zo dun mogelijke ringen

• 15 g koriander, fijngehakt

Bereidingstijd: 20 min. Kcal.: 440 p.p.