Hemels lekker: chocolade-sesamkoekjes met karamel

Met dit recept voor chocolade-sesamkoekjes waan jij je in de zevende hemel. Super lekker én helemaal vegan. Genieten maar!

Yvonne Jimmink Libelle

Voor 18-20 stuks: Karamel:

• 120 ml (= 160 g) ahornsiroop of honing

• 60 g boter

• 3 el tahin

• 1 tl vanille-essence

• ½ tl zoutvlokken (garnering) Koekjes:

• 40 g geroosterde witte sesamzaadjes

• 240 g amandelmeel

• 80 g cacaopoeder, ongezoet

• ½ tl zout

• 75 ml (= 100 g) ahornsiroop of honing

• 1 tl vanille-essence

• 65 ml (= 60 g) kokosolie, gesmolten Extra:

• bakplaat

• bakpapier Bereiden: 25 min. Bakken: 12 min. Wachttijd: 2 uur.

Zo maak je de chocolade-sesamkoekjes:

Maak karamel door de ahornsiroop met de boter in een steelpan aan de kook te brengen. Laat zachtjes borrelen tot het 2 tinten donkerder gekaramelliseerd is. Haal van het vuur en roer de tahin en vanille erdoor tot ze zijn opgenomen. Klontert het, roer er dan nog 1 el ahornsiroop door. Giet de karamel in een schone jampot, laat goed afkoelen en schroef de deksel erop. Dit kan ook een dag van tevoren.

Verwarm de oven voor op 170 °C boven- en onderwarmte en zet de sesamzaadjes klaar in een schaaltje. Roer in een beslagkom amandelmeel, cacao en zout door elkaar tot er geen klontjes meer in zitten. Meng in een tweede kommetje ahornsiroop, vanille-essence en kokosolie door elkaar. Voeg dit toe aan het droge mengsel en roer tot een deeg. Draai hiervan 18-20 balletjes op walnootformaat, rol ze door de sesamzaadjes, druk de zaadjes iets aan en leg ze met 5 cm tussenruimte op de met bakpapier bekleden bakplaat. Druk de balletjes iets platter en maak met een knokkel een kuiltje in het midden van het deeg.

Bak de koekjes ca. 12 min. tot het sesamzaad net kleurt en laat ze op een rooster afkoelen. Lepel voor het serveren een beetje karamel in de kuiltjes in de koekjes en bestrooi met zoutvlokken.

Tip: Lekker met warme matcha-latte of kruidige thee zoals Mountain Chai.

Styling: Cyn Ferdinandus | Fotografie: Eric van Lokven | Receptuur: Yvonne Jimmink