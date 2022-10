Hemels: zó maak je deze smeuïge herfsttaart met appels, noten en crème fraîche

Doe de zachte boter (125 gram) in een kom, klop met een mixer tot een gladde massa en voeg geleidelijk de 100 gram suiker, de vanillesuiker en het snufje zout toe. Mix snel de eieren erdoor op de hoogste stand. Meng in een aparte kom de bloem met het bakpoeder en de 100 gram gemalen hazelnoten. Roer dit droge mengsel vervolgens door het beslag en meng 2 eetlepels melk erdoor.

Giet het beslag in de springvorm, strijk het mooi glad en leg de appelpartjes er in een cirkel bovenop. Bak ongeveer 40 minuten onderin in de oven. Als de baktijd voorbij is, haal je de cake uit de oven. Verwijder de rand van de springvorm en laat de cake volledig afkoelen.