Heri Heri eten op Keti Koti: dít is het gerecht en hierom wordt het gegeten

Heri Heri

Het gerecht stamt uit de tijd van de slavernij in Suriname. Veel tot slaaf gemaakten verbouwden groenten, visten en hielden kippen. Hierdoor hadden ze vaak slechts een paar ingrediënten tot hun beschikking: zoals cassave, zoete aardappel en paarse knol, bananen, eieren en gezouten vis. Uit deze ingrediënten ontstond het gerecht Heri Heri, dat pas na de afschaffing van de slavernij als een echt gerecht werd gezien.

Keti Koti

Nadat Nederland de slavernij in de toenmalige koloniën in Suriname en het Nederlands Caribisch gebied op 1 juli 1863 afschafte, werd dit een dag om de slavernij te herdenken. Heri Heri wordt op 1 juli niet alleen gegeten omdat het een superlekker gerecht is, maar ook als eerbetoon aan de tot slaaf gemaakten. Zo leven ze samen weer even mee met de nabestaanden.

Zó maak je het zelf

Het recept kun je op verschillende plekken in Nederland kopen, maar niets is zo lekker én leuk als zelf de keuken induiken. Wij hebben het recept voor je opgezocht om de lekkerste Heri Heri zelf te maken.

Dit heb je nodig voor de bakkeljauw:

450 gram bakkeljauwfilet

zonnebloemolie

2 uien

2 tomaten

2 tl tomatenpuree

1 tl Trassie Trafasie (echte Sandhia’s trassiem potje in de supermarkt)

1-2 tl bruine suiker

plakje Madam Jeanette peper

100 ml water

Dit heb je nodig voor de Heri Heri:

4 eieren

400 gram cassave (diepvries)

2 grote zoete aardappelen

2 rijpe bakbananen

Om het af te maken:

takjes selderij

2 verse tomaten

Stap 1

Verdeel de bakkeljauwfilet in kleine stukjes en laat 20 minuten ontzouten in vers koud water. Spoel het daarna af in een vergiet met koud water en knijp de bakkeljauw stevig uit in het vergiet.

Stap 2

Verhit 5 eetlepels zonnebloemolie en fruit de uien hierin lichtbruin. Voeg dan de uitgelekte bakkeljauwfilet hieraan toe en roerbak het in circa 5 minuten goudbruin. Voeg de tomaten (in stukjes), tomatenpuree, Trassie Trafasie, bruine suiker en eventueel de Madam Jeanette peper met het water toe. Kook gedurende 10 minuten met de deksel op de pan op matig vuur.

Stap 3

Zet een pan met water op en kook de eieren hard. Pel ze daarna en snijd in partjes. De cassave snijd je in blokjes en laat je 10 tot 15 minuten gaar koken in water met een snufje zout. Kook daarna de cassave, zoete aardappel en bakbananen in een pan. De bakbananen zijn na ongeveer 5 minuten gaar, de zoete aardappel en cassave na 10 minuten. Voor extra krokante cassave kun je het een aantal minuten frituren.

Serveer dan de bakbananen, zoete aardappel, cassave en eieren op een schaal met de bakkeljauw en garneer met de selderij en de verse tomaat.

Smakelijk!

Bron: Fajalobi, AllardPierson,